Siguen los rumores sobre salud de Luis Miguel: ahora reportan que fue operado

El cantante mexicano Luis Miguel se encuentra en proceso de recuperación en Nueva York luego de haber sido sometido a una intervención médica de alta complejidad, de acuerdo con información divulgada por medios internacionales como Univisión y Quién.



La publicación asegura que el artista, al parecer, permaneció internado durante aproximadamente dos semanas en el Hospital Mount Sinai, un centro médico especializado en cardiología.

Según el reporte, su evolución ha sido positiva y los especialistas valoran otorgarle el alta médica en los próximos días.



Fuentes citadas por el medio indican que el estado de salud del intérprete presenta una recuperación favorable y que no se han registrado complicaciones durante el proceso postoperatorio.



La información surge semanas después de que circularan rumores sobre un posible ingreso hospitalario del artista. En ese momento, cuentas de seguidores cercanas a su entorno desmintieron las versiones y solicitaron a los fanáticos no difundir información sin confirmar.



Por otra parte, la periodista Gelena Solano, colaboradora del programa El Gordo y la Flaca, afirmó recientemente que el cantante ya habría recibido el alta médica. Sin embargo, hasta ahora no se han divulgado detalles adicionales que confirmen esa versión.



Solano también señaló que el intérprete permaneció bajo observación durante varias semanas debido a la delicadeza de su condición, aunque destacó que su evolución ha sido satisfactoria.



Hasta el momento, ni Luis Miguel ni su equipo han emitido declaraciones públicas sobre los reportes relacionados con su estado de salud.

