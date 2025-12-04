“Sigo eligiéndote”: “Mimi” Ortiz y Toni Costa celebran su primer aniversario

La presentadora de televisión Libni “Mimi” Ortiz y el bailarín español Toni Costa celebran, este jueves, su primer aniversario juntos. La creadora de contenido no dudó en compartir su emoción con sus seguidores a través de un emotivo posteo en redes sociales.

​“Llegamos a nuestro primer año de esa historia que nadie vio venir, excepto Dios, que ya la tenía escrita”, escribió, recordando cómo se conocieron en la primera temporada de 'Mira quién baila' (MQB), donde Costa se desempeña como juez y Ortiz fue participante.

En su publicación, “Mimi” relató con detalle cómo surgió su vínculo.

​“Nos conocimos en un escenario lleno de luces, música y cámaras. El día que mencionaste al aire que soñaste conmigo y que querías bailar conmigo todavía lo recuerdo como si fuera un chispazo divino. Ahí no solo bailamos. Ahí empezó algo que cambió nuestras vidas”, recordó.

La pareja, que ha lidiado con la presión mediática desde que se confirmó su relación tras la primera temporada de MQB, ha aprendido a mantener ciertos aspectos de su vida privada. Ortiz reconoció en una reciente entrevista de Mira quién habla (MQH) que los cambios en su relación buscan proteger su intimidad y fortalecer su amor.



En el emotivo mensaje, Ortiz agradeció a Costa por el apoyo constante:

​ “Me enseñaste lo mucho que valgo, que merezco un amor sano, estable, tierno y entregado. Has cuidado mi corazón como un caballero, con detalles, sorpresas, risas, oraciones y esa manera tan tuya de ponerme siempre en primer lugar.

“Un año después, sigo eligiéndote, sigo admirándote, sigo agradeciendo a Dios por el día en que bajaste de esa mesa de juez para bailar conmigo sin saber que estabas bajando directo hacia mi corazón. Feliz primer aniversario, mi amor”, concluyó la presentadora.

La publicación se hizo en colaboración con el bailarín español. Vea aquí completo el posteo.