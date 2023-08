Siete grandes fraudes en la música: De estrellas falsas a escándalos descubiertos

Por Luanna Orjuela Murcia | 19 de agosto de 2023, 14:41 PM

La historia de la música está llena de momentos deslumbrantes y artistas icónicos que han dejado una huella imborrable en la cultura popular.

Sin embargo, también alberga un lado oscuro, un mundo de engaños y fraudes que han sacudido la confianza de la industria y dejado a los fans desconcertados.

Desde dúos que fingieron sus habilidades vocales hasta músicos que falsificaron sus propios éxitos, estos escándalos han dejado una marca imborrable en la historia de la música.

En esta nota exploramos siete de los casos más notorios de fraude musical que han conmocionado a la escena y dejado a muchos preguntándose: ¿Quién puede realmente confiar en la música?



Milli Vanilli: La farsa del siglo

Milli Vanilli.

Comenzamos con Milli Vanilli porque es considerada la farsa del siglo. La década de 1990 vio surgir a Milli Vanilli, un dúo compuesto por Rob Pilatus (alemán) y Fab Morvan (francés), que parecía tenerlo todo: carisma, estilo y, aparentemente, talento vocal.



Sin embargo, tras el éxito arrollador de su álbum Girl You Know It's True, se reveló que la verdadera fuente de su voz estaba oculta en las sombras.

Mientras Pilatus y Morvan asumían el papel de cantantes consumados en los escenarios y en la televisión, las voces reales, proporcionadas por Brad Howell, Johnny Davis y Charles Shaw, quedaron en el anonimato.

La ilusión se desmoronó de manera dramática durante una actuación en vivo cuando las voces pregrabadas se silenciaron abruptamente. La vergüenza y el escándalo resultante hicieron que Milli Vanilli fuera despojado de su premio Grammy (que ganaron en 1989) y se convirtiera en sinónimo de fraude en la industria musical.

Aunque afirmaron que ellos mismos eran víctimas inocentes del fraude, forzados a hacerlo por un productor discográfico sin escrúpulos, el dúo mantuvo meticulosamente la farsa hasta que fue expuesta a la fuerza.

Después de enfrentar múltiples demandas y una oleada de odio de los fanáticos, la pareja intentó un "álbum de regreso" en el que realmente cantaron sus propias canciones, pero no tuvo éxito.

Morvan trabajó incansablemente para restaurar su buen nombre y lanzó un sencillo en iTunes llamado Anytime. Por otro lado, Pilatus, soportó una extensa serie de roces con la ley, intentos de suicidio y crisis nerviosas públicas en los años siguientes, y finalmente murió a los 33 años por una sobredosis en una habitación de hotel.

Boney M: El engaño del playback

Boney M.

Según El Universal, el grupo Boney M, conocido por sus pegajosos éxitos y su imagen colorida, también se vio envuelto en un escándalo relacionado con el playback.



Mientras Bobby Farrell se destacaba como la imagen pública del grupo, la voz masculina detrás de las canciones era en realidad su productor, Frank Farian.

Aunque el cuarteto incluía talentosas cantantes, la falta de habilidades vocales de Farrell llevó al uso excesivo de playback en las presentaciones en vivo, lo que dejó a los fanáticos desilusionados y preguntándose si estaban siendo engañados.

Threatin: La sensación falsa que conmovió la red





Jered Eames, bajo el seudónimo de Threatin, logró un engaño asombroso en la era de las redes sociales.

Fingiendo una base de fans masiva a través de "me gusta" y seguidores falsos, Eames orquestó una gira europea con eventos falsamente promocionados en Facebook, creando la ilusión de un fervoroso público.

Aunque la farsa finalmente se descubrió, algunos fanáticos se sintieron atraídos por su música genuina después del escándalo.



C & C Music Factory: El estribillo engañoso y la voz invisible

Canción "Gonna Make You Sweat"

El éxito de C & C Music Factory, Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now), sufrió un revés en 1990 cuando se descubrió que Martha Wash, la talentosa cantante detrás del icónico estribillo, había sido reemplazada en el video musical por una modelo debido a su apariencia. No se le consideraba lo suficientemente atractiva.

Según detalla List Verse, Wash demandó y obtuvo las regalías que le correspondían, destacando la importancia de reconocer y recompensar adecuadamente a los verdaderos artistas detrás de las canciones.

Joyce Hatto: El fraude de las grabaciones clásicas

Joyce Hatto.

​La industria de la música clásica también ha sido testigo de su propio escándalo de fraude.

La pianista Joyce Hatto y su esposo llevaron a cabo un engaño elaborado al reclamar el trabajo de otros músicos y lanzar grabaciones falsas bajo su nombre.

Hasta la muerte de Hatto a los 75 años en 2006, casi todos en el mundo de la música clásica creían que ella era una de las grandes.

Sin embargo, la innovación tecnológica que permitió a la pareja manipular las grabaciones y, por lo tanto, cubrir sus huellas con más éxito, en un futuro también los llevaría a su ruina.

Cuando ciertas grabaciones de las piezas de Hatto se subieron a iTunes, se compararon con otros pianistas menos conocidos cuyo trabajo también estaba disponible en la plataforma. Esto, junto con el descubrimiento de una carrera discográfica casi completamente fabricada que incluía una orquesta y un director falsos, reveló la verdad.



Robert Mawhinney: El estafador de la industria musical



Robert Mawhinney.

La historia de Robert Mawhinney y su banda Lights Over Paris es un recordatorio impactante de cómo la avaricia puede llevar a un engaño masivo.



Mawhinney fingió su propio éxito y, en el proceso, estafó a los inversores dispuestos a patrocinar su banda con más de $11 millones.

Su banda, Lights Over Paris, trabajó duro en la oscuridad hasta que Mawhinney decidió llevar a cabo una farsa, por lo que obtuvo préstamos de cuatro bancos diferentes para financiar la filmación de un video profesional con un cameo de un rapero llamado Game y la grabación de un álbum titulado Turn Off the Lights.

Fue lo suficientemente atrevido como para pedir más de $8 millones en activos, a pesar de que su propia cuenta bancaria tenía menos de $ 10.000.

Lo que los bancos no sabían era que Mawhinney había establecido una especie de esquema "Ponzi", utilizando los pagos de algunos de sus préstamos para cubrir los pagos de otros, mientras se quedaba con la parte superior.

Mawhinney compró un apartamento de lujo en Los Ángeles y viajó por el mundo. Sin embargo, su esquema colapsó y sus actividades y estilo de vida fraudulentos quedaron expuestos. Finalmente, fue sentenciado a siete años de prisión, y su único reclamo a la fama fue ser una estrella de rock que nunca fue.

Sixto Rodríguez: Engañado por su propio ejecutivo

Sixto Rodríguez.

​Incluso los músicos genuinos pueden caer víctimas del fraude en la industria musical.

Sixto Rodríguez, el músico estadounidense de origen mexicano, detrás del aclamado documental "Searching for Sugar Man" (2012), descubrió que su ejecutivo, Clarence Avant, había lanzado su música bajo identidades falsas, negándole regalías y reconocimiento legítimo.

Sin que Rodríguez lo supiera, dos de sus álbumes de la década de 1970 se hicieron muy populares en Sudáfrica en la década de 1990, convirtiéndose en la banda sonora del movimiento contra el apartheid. Fue solo cuando viajó a Sudáfrica y descubrió su inmensa popularidad allí que comenzó a sospechar.

Cuando se lanzó "Searching for Sugar Man", Rodríguez descubrió que su álbum Cold Fact había vendido más de 500,000 copias en dicha nación.

La mayoría de las pistas fueron lanzadas bajo el nombre de un hermano ficticio, Jesús Rodríguez.

Avant intercambió nombres y lanzó las pistas bajo su propio sello en lugar del de Rodríguez.

Poco después de que la evidencia saliera a la luz, Rodríguez demandó a Avant por las regalías que le negaron injustamente durante más de tres décadas.

La respuesta de Avant no se disculpó, diciendo del cantante que le robó: “Le deseo lo mejor. La fama terminará dentro de un año”.



Estos escándalos musicales, marcados por el engaño y la decepción, han dejado una marca indeleble en la historia de la música. Si bien algunos artistas buscaron el éxito a través de la manipulación y el fraude, estos casos sirven como recordatorio de la importancia de la autenticidad y la honestidad en la creación artística.