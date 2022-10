Siete artistas que tuvieron que cumplir con el servicio militar, además de BTS

Este lunes, un aluvión de medios internacionales informó que los integrantes de la banda de pop surcoreana, BTS, deberán abandonar los escenarios para unirse al Ejército de Corea del Sur y de esta forma cumplir con el servicio militar obligatorio.



Sin embargo, de esta noticia se desprende otro hecho sorprendente: el caso de estos jóvenes músicos no es el primero. También el artista estadounidense Elvis Presley tuvo que poner su carrera en pausa para cumplir con su obligación ante la nación, así como figuras de la altura de Jimi Hendrix y Gal Gadot.

Con esto en mente, consideramos que este es un momento oportuno para repasar la lista de otros siete artistas que también tuvieron que hacerlo y que forman parte de un gran grupo de figuras reconocidas cuya trayectoria fue interrumpida —o caracterizada— por el servicio militar.

Elvis Presley

El cantante y actor estadounidense, Elvis Presley, sirvió en el Ejército de los Estados Unidos desde 1958 y hasta 1960, en cumplimiento con la obligatoriedad del servicio militar, el cual realizó en Alemania.

Presley se enlistó cuando fue presionado por su representante, el “Coronel” (Thomas Andrew Parker), ya que su forma de hacer "rock and roll" escandalizó a los políticos del momento, cuya resistencia enfrentó con esta decisión dedicada a suavizar el ambiente en torno a su estilo interpretativo atípico para la época. Para el gobierno americano, la decisión de Presley fue aplaudido como un ejemplo de patriotismo.

Su paso por el ejército lo marcó. Perdió a su madre mientras servía en Alemania, quien murió a los 46 años debido a un paro cardiaco provocado por una grave hepatitis, que fue motivada a la vez por su preocupación en torno a la participación de su hijo en las fuerzas armadas. Durante esta época en Alemania, también conoció a quien se convertiría en su primera esposa: Priscilla Beaulieu.

Jimi Hendrix



James Marshall Hendrix, conocido popularmente como Jimi Hendrix, comenzó a tocar la guitarra a los 15 años. Para 1961, cuando ya era un sazonado guitarrista, un altercado con la ley por un caso de autos robados lo obligó a tomar una de las decisiones más importantes de su vida: pasar dos años en prisión o unirse al ejército.

Fue así como decidió enlistarse el 31 de mayo de 1961, y fue asignado a la División Aerotransportada 101, razón por la cual debió estacionarse en Fort Campbell, Kentucky. Un año más tarde, se licenció.

Tom Selleck



El reconocido actor, Tom Selleck, ganador de diversos premios, entre ellos el Globo de Oro y el Emmy, estudió en la Universidad de California del Sur y, estando allí, uno de sus profesores le sugirió dedicarse a la actuación.

Siguió el consejo y estudió en Beverly Hills Playhouse bajo la supervisión de Milton Katselas, el fundador de esa escuela y un destacado maestro de actuación y director, cuyos alumnos incluyen desde George Clooney, hasta Alex Baldwin y Michelle Pfeiffer.

Desafortunadamente para Selleck, sus estudios se vieron interrumpidos cuando le tocó servir en la Guardia Nacional de California y también en el ejército durante los Disturbios de Watts en 1965.

Chuck Norris



El popular actor Carlos "Chuck" Ray Norris se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como policía militar en 1958, y posteriormente fue enviado a servir a la Base Aérea de Osan, en Corea del Sur.

Durante el servicio militar, Norris fue apodado como "Chuck" por sus compañeros, nombre que después adoptó para su carrera actoral.

Cuando regresó a los Estados Unidos, continuó sirviendo como guardia en la Base de la Reserva Aérea March Joint, ubicada en California, desde donde finalmente se licenció en agosto de 1962.

Gal Gadot

Parte de los conocimientos en artes marciales que tiene Gal Gadot fueron gracias a lo aprendido durante su paso por el ejército de Israel.

“Mi servicio militar me entrenó para Hollywood”, confesó "Wonder Women" a la prensa en una ocasión.

La revista Vanity Fair asegura que la actriz fue parte del ejército durante la guerra entre Israel y Líbano que se llevó a cabo en 2006 y que tuvo una duración de 34 días. Tan solo un año después, Gadot recibiría la oportunidad de interpretar su primer papel en la actuación. El resto es historia.



Clint Eastwood



​El actor Clint Eastwood fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos y destinado a Fort Ord en California.

Durante su tiempo en ese puesto, trabajó como socorrista e instructor de natación, razón por la cual también se salvó de ser enviado al combate en la Guerra de Corea.

Medios internacionales informaron que, durante sus años como soldado, Eastwood sufrió un accidente de avión que ocurrió mientras conducía un bombardero que se estrelló en el mar cuando regresaba a la base tras visitar a sus padres.

Logró sobrevivir porque, después del accidente, tuvo que nadar 3.2 kilómetros desde el lugar del percance y hasta la costa con la ayuda de una balsa.

Morgan Freeman



​El reconocido actor Morgan Freeman tenía tantas ganas de ser piloto, que rechazó una beca universitaria para enlistarse en las Fuerzas Aéreas en 1955, según el portal Military.com. Sin embargo, lejos de conducir los aviones militares, su participación durante la primera etapa de sus cuatro años de servicio se limitó a los trabajos mecánicos.

No obstante, tras ese periodo de tiempo, finalmente tuvo la oportunidad de comandar un avión militar de las Fuerzas Áreas estadounidenses. Cuando lo hizo, se sorprendió al verse invadido por un sentimiento de desilusión que lo llevó a darse cuenta de que la aviación no era lo suyo.

"Cuando estaba a punto de ser aceptado para la formación de piloto, se me permitió subirme a un avión a reacción. Me senté allí, mirando todos esos interruptores y diales, y tuve la clara sensación de que estaba sentado en la nariz de una bomba. No estás enamorado de esto; estás enamorado de la idea de esto", confesó el actor en una ocasión.