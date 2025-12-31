“Siempre la razón la tiene el tiempo”: J Balvin confirma reconciliación con Residente

Antes de finalizar este 2025, Residente y J Balvin decidieron poner punto final a su enfrentamiento. Fue el propio artista colombiano quien confirmó la reconciliación a través de una publicación en Instagram, donde destacó el valor del diálogo y el paso del tiempo por encima de las diferencias.

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”, escribió Balvin en la red social.

La publicación fue interpretada por miles de seguidores como la confirmación definitiva de que ambos artistas decidieron dejar atrás una rivalidad que se extendió por varios años y que marcó buena parte de la conversación en la música urbana.

Una polémica que nació en 2021

La disputa entre el puertorriqueño y el colombiano se remonta a septiembre de 2021, cuando J Balvin cuestionó públicamente a los Latin Grammy por, según él, no valorar de forma justa al reguetón y utilizar el género únicamente para atraer audiencia.

A raíz de esas declaraciones, Residente respondió con dureza, señalando que, de no ser por el reconocimiento de la Academia, él no habría acumulado más de 30 premios. Además, puso en duda la coherencia del llamado al boicot, recordando que Balvin había sido uno de los artistas más nominados en ediciones anteriores.

El intercambio escaló rápidamente. Residente comparó la música de J Balvin con un “carrito de hot dogs”, comentario que el colombiano respondió con ironía al publicar una foto junto a uno y lanzar mercancía alusiva. Posteriormente, el exintegrante de Calle 13 difundió un video en el que acusó a Balvin de tener un discurso distinto en privado y en público.

De acuerdo con un recuento publicado por El Milenio, la confrontación se mantuvo viva durante meses, alimentada por entrevistas, mensajes en redes sociales y referencias musicales que convirtieron el conflicto en uno de los más comentados del género urbano.

La Bizarrap Session que avivó el fuego

En marzo de 2022, Residente se unió al productor argentino Bizarrap para lanzar la BZRP Music Session #49, donde dedicó varios versos críticos a J Balvin. La canción se viralizó de inmediato y desató una ola de memes y reacciones, consolidando la ruptura pública entre ambos artistas.

Aunque muchos esperaban una respuesta directa, Balvin optó por una postura más reservada. Meses después, en una entrevista, aseguró que consideraba a Residente un amigo y que la situación había sido más compleja de lo que se percibía desde fuera.

Nuevos encuentros y señales de reconciliación

La publicación de Balvin confirma que el acercamiento no fue reciente, sino que ocurrió meses atrás, lejos de los reflectores. El mensaje también se da en un contexto de reencuentros y colaboraciones que han marcado el cierre del año para el colombiano.

Recientemente, J Balvin sorprendió con su participación en una nueva BZRP Music Session, en la que apostó por un mensaje más introspectivo y alejado de la confrontación. Además, su aparición en el escenario junto a Bad Bunny en Ciudad de México, donde ambos se reconciliaron tras años de distanciamiento, reforzó la narrativa de cierres de ciclos y segundas oportunidades.

En el caso de Residente, aunque no ha emitido un comunicado propio sobre el tema, el mensaje de Balvin fue suficiente para que seguidores y colegas interpretaran que la rivalidad quedó atrás.

Con este gesto, dos de las figuras más influyentes de la música urbana latinoamericana sellan la paz y dejan atrás un conflicto que marcó una etapa del género, abriendo la puerta a una nueva narrativa basada en el respeto y el entendimiento.