"Si me desmayo, no me vayan a sacar del estadio", pide fan de Coldplay

​LuisFer Izquierdo es un ilustrador y muralista guatemalteco, quien vino a Costa Rica, junto a su esposa, para disfrutar del concierto de Coldplay.

​"Vengo de Guatemala, estoy súper emocionado por estar en este concierto, creo que el nivel de adrenalina es demasiado porque soy muy fan de Coldplay. Espero lo mejor, si me llego a desmayar, no me vayan a sacar del Estadio, por favor", comentó el seguidor de la banda británica.

Llegó al país anoche, a eso de las 11 p. m., exclusivamente para ser parte de este espectáculo. Este viernes, desde bien temprano, está haciendo fila para lograr una posición cercana al escenario.

"Los sigo (a Coldplay) desde el 2000, me enamoré de su primer disco y conecté con una canción en especial, llamada Clocks. Desde que la escuché dije 'tengo que tomar esa música y como artista ir mezclándolo'. Puedo decir que todas mis obras tienen un poco de Coldplay en ellas", finalizó el guatemalteco.

Izquierdo, quien tiene su página de Instagram como @luisferizquierdo, es uno de los miles de fans que esperan disfrutar en vivo del talento de Chris Martin, Will Champion, Guy Berryman y Jon Buckland.







Otra fanática es Marcela Castañeda, quien vino desde Liberia. "Hasta que esté adentro y sepa que todo esté bien, estaré muy emocionada", dijo mientras esperaba sentada a plena luz del sol.



Castañeda aseguró que su canción favorita es Viva la vida y su miembro favorito es Chris Martin.

Para más detalles, puede ver el video adjunto.