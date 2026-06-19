Show inspirado en el universo de Mario se presentará por primera vez en Costa Rica

Los personajes más emblemáticos del universo de Mario llegarán a Costa Rica con el espectáculo familiar Mario Galaxy Live Show, que se presentará por primera vez en el país el próximo 12 de julio en el Palacio de los Deportes, en Heredia.



La producción tendrá funciones a las 11 a. m. y 3 p. m. La propuesta incluirá música, efectos especiales, teatro, humor e interacción con el público.



La puesta en escena reunirá a personajes como Mario, Luigi, Yoshi, la Princesa Peach y otros protagonistas de los videojuegos en una aventura inspirada en el Reino Champiñón.



La historia mostrará una misión para rescatar a la princesa Rosalina, quien fue capturada por Baby Bowser. Los héroes deberán superar distintos desafíos durante un viaje por nuevos mundos.



Según Juan Carlos Cárdenas, productor de JK Entertainment, la producción busca ofrecer una experiencia para toda la familia.

​“Estamos muy emocionados de traer por primera vez a Costa Rica un espectáculo que ha conquistado a miles de familias en Latinoamérica. Queremos que tanto niños como adultos vivan juntos una aventura inolvidable y se lleven un mensaje positivo sobre la amistad, la valentía y el trabajo en equipo”, afirmó.

Mario Galaxy Live Show ya se presentó en diferentes países de Latinoamérica. La producción destaca por sus escenografías temáticas, vestuarios, coreografías, música y efectos especiales.



​“Costa Rica es un mercado que valora profundamente las experiencias familiares de calidad. Estamos seguros de que el público costarricense disfrutará cada momento del espectáculo”, agregó Cárdenas.

El show tendrá una duración aproximada de 90 minutos. La producción busca ofrecer entretenimiento para niños y adultos. Además, promoverá valores como la amistad, la perseverancia, la familia y el trabajo en equipo.



Las entradas ya se encuentran disponibles a través de http://ticketapp.cr/.

