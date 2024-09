"Shogun" bate récord en los Emmy y "Hacks" y "Bebé reno" brillan con luz propia

La producción épica "Shogun" rompió récords históricos y se coronó el domingo como mejor serie dramática en los premios Emmy de televisión, mientras "Hacks" y "Bebé reno" tuvieron grandes victorias en la deslumbrante gala en Los Ángeles.

"Shogun", la historia de dinastías en guerra en el Japón feudal, terminó la noche con un total de 18 estatuillas, una cifra récord, y se convirtió en el primer ganador en lengua no inglesa del codiciado premio a la mejor serie dramática.

"Fue un proyecto de ensueño en el que confluyen Oriente y Occidente, con respeto", declaró el veterano Hiroyuki Sanada, primer actor japonés en ganar un Emmy.

Anna Sawai lo siguió al escenario de los Emmy minutos después con el premio a la mejor actriz, antes de que el elenco y los productores de "Shogun" regresaran para recibir la estatuilla por la mejor serie dramática.

La serie de FX, propiedad de Disney, que está basada en la ficción histórica de James Clavell, encabezó las nominaciones con un total de 25, en el que se considera el equivalente televisivo de los Óscar.

Rodada en Canadá, cuenta con un elenco principalmente japonés y subtítulos.

El jefe creativo Justin Marks agradeció a los productores el encargo de "una obra de época japonesa, muy cara y subtitulada, cuyo clímax central gira en torno a un concurso de poesía".

"Shogun" también se llevó el Emmy a la mejor dirección de una serie dramática, además de los 14 obtenidos en categorías menores en otra gala celebrada el pasado fin de semana.

La miniserie "John Adams" ganó 13 estatuillas en 2008. Mientras "Juego de Tronos" había ostentado el récord en series dramáticas con 12.

- "Hacks" sorprende -

La mayor sorpresa de la noche fue que el premio a la mejor serie de comedia que obtuvo "Hacks".

Protagonizada por Jean Smart en el rol de una comediante que se enfrenta a su disfuncional asistente millennial, se desmarcó de la ganadora anterior y gran favorita "The Bear".

"Aprecio esto, porque simplemente no recibo suficiente atención", bromeó Smart al recibir su tercer Emmy como actriz principal.

"The Bear", por su parte, logró 11 premios, incluidos el de Jeremy Allen White y el de Ebon Moss-Bachrach como mejor actor principal y secundario, respectivamente.

La coprotagonista Liza Colon-Zayas dio la sorpresa al imponerse entre estrellas como Meryl Streep ("Only Murders in the Building") al ganar el premio a la mejor actriz de reparto.

"A todas las latinas que me miran, sigan creyendo. Y voten, voten por sus derechos", dijo, en una de las varias alusiones políticas que tuvo la gala, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

La oscura sátira ambientada en un restaurante de Chicago dominó los últimos Emmy, pese a la polémica sobre si en realidad se trata de una comedia.

- "Bebé reno" -

En la categoría de mejor miniserie, el Emmy se lo llevó "Bebé reno", un superéxito en Netflix este año basado en el desgarrador espectáculo individual sobre abusos sexuales de un cómico escocés relativamente desconocido.

Presentada como "una historia de la vida real", le significó una demanda de 170 millones de dólares a la plataforma de streaming, pues una británica asegura ser la inspiración de la violenta y obsesiva acechadora que protagoniza la historia.

Su creador, el escocés Richard Gadd, que competía por la estatuilla a mejor actor con Andrew Scott ("Ripley") y Jon Hamm ("Fargo"), dijo que "hace diez años, estaba deprimido... Nunca pensé que sería capaz de corregir lo que me había sucedido pasado y recuperarme".

Jessica Gunning, en el rol de la acosadora, ganó el Emmy a la mejor actriz de reparto en una miniserie.

Por su parte Jodie Foster ganó su primer Emmy a mejor actriz por su papel de policía canadiense en "True Detective: Night Country" superando a la también ganadora del Oscar Brie Larson ("Lessons in Chemistry").

- Las rivales de "Shogun" -

Aunque producida por FX, propiedad de Disney, y rodada en Canadá, "Shogun" cuenta con un reparto mayoritariamente japonés y subtítulos, siendo la segunda serie que, sin recurrir al inglés, conseguía una nominación a la mejor serie dramática después de la coreana "El juego del calamar".

Su principal rival era la triunfadora en otras ediciones, la última temporada de "The Crown", de Netflix.

La serie sobre la familia real británica obtuvo una tibia respuesta de la crítica, pero Elizabeth Debicki ganó el galardón a mejor actriz de reparto, gracias a su papel que encarna a la princesa Diana.