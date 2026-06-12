Shel Dixon regresa a la música con grandes escenarios: de Picnic al Revival Fest 2026

El cantante costarricense Shel Dixon atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera artística. Después de permanecer más de ocho años fuera del país y alejado de los escenarios, el músico regresó a Costa Rica y, en apenas un año, ha vuelto a posicionarse en importantes eventos musicales.

Su más reciente reto será el Revival Fest 2026, festival que se realizará el próximo 20 de junio en el Nebula Center, en Heredia, y que contará con la participación de destacados exponentes internacionales del reggae como Protoje & The Indiggnation Band y Jesse Royal.

Para Dixon, la invitación representa una importante validación de esta nueva etapa artística.

​"Me llamaron hace más o menos un mes y medio, dos meses, y bueno, para mí significa mucho. Llevo más o menos un año desde que volví a retomar la música. Estuve por más de ocho años fuera del país trabajando en otras cosas que no tenían que ver con música", explicó.

El artista destacó que el recibimiento del público costarricense ha superado sus expectativas.

​ "Volví, me han recibido muy bien, tanto así que me invitaron a eventos como el Picnic y ahora, bueno, en la semana también tuve la oportunidad de abrirle a Gilberto Santa Rosa. Este sería el siguiente concierto masivo al que soy invitado", comentó.

Además, reconoció que compartir escenario con Protoje tiene un significado especial.

​"Es un artista que siempre he seguido y respeto mucho. Creo que es la representación más cercana a lo que hacía Bob Marley, pero de una manera más moderna. Es el estilo de música que me gusta hacer también", señaló.

Un emotivo reencuentro con el público

Uno de los momentos más significativos de su regreso ocurrió durante su presentación en Picnic Festival, donde decidió rendir homenaje a la escena urbana costarricense.

​"En Picnic fue algo muy emotivo para mí. En mi show incluí a artistas leyendas para mí, de mi género, como Runaway Roots y Pantony Ghetto. También invité a Dani Maro, con quien tengo una colaboración", recordó.

Según el músico, la respuesta del público fue una confirmación de que su legado musical seguía vigente.

​"Me llenó de mucha alegría. Pensé que se les había olvidado mi música y todo este tiempo que estuve fuera, pero ha estado presente en las radioemisoras, en las plataformas de streaming y la gente la ha mantenido viva", afirmó.

La música siempre estuvo presente

Aunque estuvo alejado de los escenarios durante varios años, Dixon asegura que nunca dejó de ser músico.

​ "Si cuento esos ocho años, serían como 26 años de trayectoria. Aunque no estuve trabajando en eventos, sí continué componiendo música. Uno nunca deja de ser músico cuando ya se mete en esto", expresó.

Su visión sobre el arte sigue siendo tan profunda como cuando comenzó su carrera.

​ "La música es vida y la vida es la música para mí. Creo que es el arte más efectivo en comunicar sentimientos sin necesidad de palabras", manifestó.

Y añadió:

​ "Creo que es el regalo más bonito que Dios le da al hombre: el poder hacer música".

Nuevos proyectos y colaboraciones

El regreso de Shel Dixon también viene acompañado de nueva música y colaboraciones internacionales.

Entre los proyectos que tiene pendientes, mencionó trabajos junto a los artistas jamaicanos Serrani, Bershan y Calado, además de una colaboración con el productor costarricense Ale Mora.

Recientemente, también lanzó una canción junto al artista nacional Deikel.

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Su inspiración: El General de Panamá

Durante la conversación, Dixon reveló que una de las figuras que marcó su carrera fue el legendario cantante panameño El General.

​ "Fue la primera inspiración para mí. Cuando escuchaba 'Muévelo', yo esperaba que pusieran el video en 'Hola Juventud' porque no existía YouTube en ese tiempo", recordó entre risas.

Incluso confesó que su colaboración soñada sería junto al artista panameño.

​ "Me encantaría poder llegar a hacer algo con él. Ahora es pastor y no está en la música, pero si quiere hacemos una canción cristiana porque yo soy cristiano", comentó entre risas.

Fiel a su esencia

Aunque reconoce la influencia actual del reguetón en la industria musical, Dixon asegura que su prioridad es mantenerse auténtico.

​"Por más que las tendencias cambien, no hay nada que a la gente le guste más que la autenticidad. Yo trato de mantenerme fiel a mis raíces porque la música no solo la veo como entretenimiento, también es parte de mi cultura", afirmó.

Incluso destacó su admiración por Bad Bunny y el enfoque social de algunas de sus producciones más recientes.

Shel Dixon tiene 26 años en la música.

​Un mensaje de amor y unión

Sobre Revival Fest 2026 , el cantante considera que será mucho más que un concierto.





​"Dentro de tanta polución de música que solo es para entretener y es vacía, hay artistas que están haciendo cosas con un propósito más allá, con un buen mensaje", señaló.