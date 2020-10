Shawn Mendes lanzará su próximo álbum en diciembre

El cantante y compositor Shawn Mendes anunció que su esperado cuarto álbum de estudio, 'Wonder', estará disponible el 4 de diciembre.

El canadiense lanzó un tráiler con la primera canción del proyecto, llamada también 'Wonder'.

"Los he extrañado mucho a todos! Sé que ha sido un año realmente aterrador para todos, así que les envío baldes de amor a todos ustedes. Escribí un álbum. Se llama "Wonder" y realmente se siente como si una parte de mí hubiera sido escrita en papel y grabada en una canción. Traté de ser tan real y honesto como nunca lo he sido", indicó el artista nominado a un Grammy.

"Es un mundo y un viaje y un sueño, y un álbum que he querido hacer durante mucho tiempo. Absolutamente me encanta. Gracias por estar a mi lado durante tantos años. Los quiero mucho a todos", agregó el artista.

A lo largo de su carrera, Shawn ha logrado tres debuts consecutivos de álbumes #1, tres discos de platino y más de 11 sencillos consecutivos de platino y multiplatino. En todo el mundo, ha vendido más de 20 millones de álbumes, 175 millones de sencillos, ha acumulado más de 31 mil millones de reproducciones y más de 8 mil millones de visitas en YouTube.