Shawn Mendes cancela gira: "Tengo que poner mi salud de primero"

Por Luanna Orjuela Murcia | 28 de julio de 2022, 10:09 AM

El cantante canadiense Shawn Mendes, de 23 años, canceló la gira "Wonder: The World Tour" por sus trastornos mentales.

"Tras hablarlo con mi equipo y trabajar con un increíble grupo de profesionales de la salud, me he dado cuenta de que necesito tomarme el tiempo que nunca me he tomado personalmente para ubicarme y volver más fuerte", comentó el artista en una publicación compartida en sus redes sociales.

La gira ya había sido retrasada por la pandemia de COVID-19, pero ahora es la salud mental de Mendes la que provocó una nueva pausa.

Por eso, el canadiense le pidió perdón a sus seguidores que lo llevan esperando mucho tiempo.

“Sé que todos han estado esperando mucho tiempo para ver estos conciertos y me rompe el corazón decirles esto, pero prometo volver tan pronto me haya tomado el tiempo suficiente para recuperarme”, resaltó el joven artista.

La gira todavía tiene fechas pendientes en Norteamérica, Europa y Reino Unido.



Según El País, en el 2018, Mendes explicó que la letra de uno de sus temas, In my blood, trataba sobre sus ataques de ansiedad.

En una entrevista con la revista Wonderland, destacó que una de las claves que le servía para mejorar ante una situación mental y emocional difícil era “reconocer que algo va mal”.

Tras su anuncio, el canadiense ha recibido miles de mensajes de apoyo de sus seguidores. Para más detalles, puede ver el comentario completo en la publicación adjunta.