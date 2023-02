Shakira y Karol G se reinventan a través del duelo de una ruptura en 'TQG'

Luego Shakira dice: "Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido.

Que hasta la vida me mejoró por acá uste' ya no es bienvenido lo que tu novia me tiró, eso no da rabia, yo me río

Tú buscando por fuera la comida y yo pensando que era la monotonía. Y quieres volver, ya lo suponía dándole like a la foto mía".