Shakira suspende concierto en Perú tras ser hospitalizada de urgencia

La cantante colombiana Shakira informó, este domingo, que fue hospitalizada debido a un cuadro abdominal que sufre desde el sábado, lo que la obligó a cancelar el concierto que tenía programado en Perú esta noche.

A través de su cuenta de "X", la artista lamentó la situación y expresó su tristeza por no poder presentarse ante su público peruano.

"Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", escribió la intérprete.