Shakira logra récord Guinness por gira hispana más exitosa de todos los tiempos

La cantante colombiana Shakira rompió un nuevo récord mundial al convertirse en la artista hispana con la gira más taquillera de todos los tiempos, gracias a su tour Las Mujeres Ya No Lloran, según confirmó Billboard y el libro Guinness de los Récords.

La gira, que inició el 11 de febrero de 2025 y continuará durante 2026, ha generado ingresos por $421,6 millones y ha vendido $3,3 millones, cifras que la colocan en la cima de la industria musical latina.

Con este logro, la intérprete de Tú superó el récord anterior, el cual que pertenecía al Luis Miguel Tour 2023-24, el cual había alcanzado $409,5 millones y $2,9 millones.

“Después de 30 años de carrera, llegar a este punto es algo increíble. Usted no puede imaginar lo agradecida que estoy con mis 'fans”, expresó la artista en declaraciones a Billboard .

El momento decisivo se dio el 11 de diciembre, durante su presentación en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, cuando superó oficialmente la marca histórica. Posteriormente, sumó nuevas fechas en Córdoba, Argentina, y en Hollywood, Florida, lo que elevó aún más sus ingresos.

Un impacto global sin precedentes

Esta gira representa la más grande en toda la trayectoria de Shakira. En total, a lo largo de su carrera, la cantante ha recaudado $529,7 millones y vendido 4,9 millones de boletos en 206 conciertos reportados, lo que la posiciona como una de las figuras más influyentes del espectáculo a nivel mundial.

En el listado Top Tours 2025 de Billboard, Shakira ocupó el puesto número cinco a nivel global, mientras que en el ranking de ventas de boletos alcanzó el segundo lugar. En la categoría de giras latinas más lucrativas del año, se quedó con el primer puesto.

Antes de Luis Miguel, el récord pertenecía a Bad Bunny con el World’s Hottest Tour en 2022. Karol G también figura entre las giras más exitosas con Mañana Será Bonito Tour, aunque sin alcanzar la marca histórica de Shakira.

Con este nuevo hito, Shakira no solo reafirma su vigencia, también consolida su legado como una de las artistas más importantes en la historia de la música latina.







