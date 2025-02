¿Shakira hospitalizada tras pelea con Piqué? Esto es lo que se sabe

La salud de Shakira ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática después de que la artista colombiana fuera hospitalizada de emergencia en Lima debido a un "cuadro abdominal".

Aunque en un principio se especuló que la causa podría haber sido una intoxicación alimentaria, nuevos reportes de medios internacionales sugieren que el detonante habría sido una fuerte discusión con su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué.



Luego de meses de aparente tregua, la relación entre Shakira y Piqué volvió a tensarse tras una disputa relacionada con la organización del cuidado de sus hijos, Milan y Sasha, en medio del inicio del Las mujeres ya no lloran World Tour.

La situación se agravó después de que el exjugador del FC Barcelona decidiera regresar de Miami a Barcelona, por lo que dejó a sus hijos.



Según el informó el periodista Jordi Martín en el programa Amor y fuego, la discusión se dio vía telefónica justo antes de la llegada de Shakira a Lima, y la tensión del enfrentamiento habría afectado su estado de salud. "¿Cómo me haces esto en plena gira? ¿Qué hago ahora con los niños?", habría reclamado la barranquillera, mientras Piqué argumentaba que sus compromisos con la Kings League le impedían viajar, amplió Martín en su declaración en el programa peruano.



La cantante, según fuentes cercanas, aceptó la propuesta del exfutbolista de llevar a los niños consigo durante unos días, pero tras el incumplimiento de lo pactado, tomó la decisión de contratar tutores para sus hijos, dejando en claro que Piqué debería asumir los costos. "Esto lo vas a pagar tú porque ya estás faltando a tu palabra", habría sentenciado la artista.

​Tras la discusión, Shakira continuó con su agenda, pero su estado de salud se deterioró. El sábado, la cantante anunció en su cuenta de X (antes Twitter) que debía cancelar su presentación en Lima debido a problemas de salud.