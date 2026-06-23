Shakira estrenará 'Dai Dai' en español durante juego de Colombia

La cantante colombiana Shakira anunció el estreno de la versión en español de Dai Dai, el himno oficial del Mundial de fútbol 2026 que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy.



La nueva adaptación se estrenará este martes 23 de junio durante la transmisión del partido entre Colombia y República Democrática del Congo, de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

En Costa Rica, el encuentro podrá verse a las 8 p. m. por Teletica Canal 7 y la aplicación TDMAX.



La artista confirmó la noticia mediante un mensaje compartido en redes sociales y en Telemundo, cadena encargada de presentar oficialmente la canción durante la cobertura del encuentro.

​“Me emocionan muchas cosas, cómo lo está haciendo mi selección, cómo lo está haciendo Lucho Díaz, cómo Messi con casi 40 años es el mayor goleador de la historia de los mundiales. Y, sobre todo, me emociona ver cómo la gente está reaccionando a Dai Dai”, expresó la cantante.





La versión en español llegará un mes después del lanzamiento original del tema y se convertirá en la tercera edición oficial de la canción. El pasado 12 de junio, Shakira y Burna Boy publicaron un remix electrónico junto al grupo británico Clean Bandit.

Dai Dai fue presentada como la canción oficial del Mundial 2026 y combina ritmos bailables con un mensaje de unión, superación y diversidad cultural. El tema ya suma millones de reproducciones en plataformas digitales y se ha convertido en uno de los símbolos musicales del torneo.

Tras su estreno durante la transmisión del partido, la versión en español estará disponible en plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube y Amazon Music.



La cantante vuelve así a vincular su carrera con el máximo torneo del fútbol mundial, luego del éxito de himnos como Waka Waka en Sudáfrica 2010 y La La La en Brasil 2014.

