Shakira, envuelta otra vez en polémica por supuesto plagio

Desde que la española lo hizo público en sus historias, las redes sociales han ardido con publicaciones virales donde se comparan ambos temas, algo que Mattheus señala no fue su intención.

"Esas cosas en la música pasan, yo soy compositora y sé que usan los mismos acordes y las melodías son similares, y no es aposta", comentó en un video de TikTok.

La cantante destacó que, aunque los temas se parezcan, no es plagio: "No creo que Shakira me esté escuchando en su casa".