Shakira cancela su segundo concierto en Chile por problemas técnicos con el escenario

La estrella colombiana Shakira canceló el segundo concierto que tenía previsto realizar en la capital de Chile la noche de este lunes, debido a los problemas persistentes con el escenario, anunció su productora local.



La artista, de 48 años, ya había suspendió el recital previsto para la noche del domingo en Santiago por el mismo problema técnico.

​"El concierto de esta noche no será posible llevarlo a cabo. Estamos trabajando día y noche para realizarlo lo antes posible", anunció la productora Fénix, a cargo del montaje del escenario, en un comunicado en redes sociales.

Ambos recitales estaban programados para realizarse en el Estadio Nacional de Santiago.



Miles de fans se enteraron de la cancelación del concierto el domingo a pocas horas de que se abrieran las puertas del recinto deportivo.

​"El tour de 'Las mujeres ya no lloran' es la gira más grande de mi carrera, con un escenario que pesa 62 toneladas", pero el piso "no se encuentra debidamente estabilizado para garantizar la seguridad de mi banda, bailarines, mis fans y la mía propia", explicó Shakira en un comunicado colgado en la red social X.

La cantante aseguró que tiene el "corazón partido en mil pedazos por no poder cantar para ustedes".



De momento, no se ha informado sobre una eventual reprogramación de los conciertos.



Famosa en todo el mundo por temas como Hips don't lie, Ojos así, La Tortura y su reciente éxito BZRP Music Sessions #53, Shakira ya había tenido que aplazar una presentación del 24 de febrero en Colombia por problemas en el techo del escenario.



En Perú también movió una fecha de su tour tras sufrir un "cuadro abdominal" que la envió a urgencias.



Pocos días después de recibir a inicios de febrero el Grammy al mejor álbum de pop latino por su disco Las mujeres ya no lloran, Shakira arrancó esta gira del mismo nombre en Río de Janeiro.



Tras su fallida experiencia en Chile, la cantante viajará a Argentina, México, República Dominicana y Estados Unidos.