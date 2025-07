‘Severance’ y ‘The Pitt’, firmes candidatas rumbo a las nominaciones al Emmy

Las series de ciencia ficción Severance, el drama hospitalario The Pitt y la impactante miniserie Adolescencia se perfilan como las favoritas a encabezar la lucha por los premios Emmy, cuyas nominaciones serán anunciadas este martes.



Los candidatos a la 77ª edición de los también llamados Óscar de la televisión serán revelados en una transmisión en vivo a las 8:30 a.m. hora local.

A continuación, cinco claves para seguir de cerca esta jornada:

​1. Drama laboral vs. hospitalario

La categoría de drama estará muy reñida, según los expertos. Se espera que Severance, la producción de Apple TV+ que plantea una radical separación entre la vida personal y la laboral, esté entre las grandes nominadas.



“Es realmente un gran programa que tendrá muchas nominaciones”, comentó Pete Hammond, columnista de Deadline. “Es más fuerte de lo que era”, agregó el crítico, quien también ve al actor Adam Scott como una apuesta segura en la categoría de mejor actor dramático.



Por su parte, The Pitt, la serie de HBO Max centrada en un hospital de Pittsburgh, ha ganado la atención de crítica y público. “¡Es 'ER' en esteroides!”, exclamó Hammond, quien también anticipa una nominación para Noah Wyle como mejor actor.



La competencia será intensa. También suenan nombres como Gary Oldman por Caballos lentos (Apple TV+) y Pedro Pascal por The Last of Us (HBO). En las categorías de reparto, el elenco de 'The White Lotus' podría destacarse.

​2. 'Hack' vs. 'El oso'

En el género de comedia, Hacks y El oso se preparan para un nuevo duelo. Aunque esta última llega con una temporada menos aclamada, su estrategia de lanzamiento podría influir en la decisión de los votantes.



La serie de HBO Max Hacks', ganadora del premio a mejor comedia el año pasado, buscará repetir el triunfo. Su protagonista, Jean Smart, ya acumula tres premios Emmy por su interpretación de una veterana estrella de la televisión.



Una posible sorpresa podría ser 'The Studio', la sátira de Apple TV+ escrita y protagonizada por Seth Rogen, que se burla de los entresijos de la industria audiovisual. Según analistas, su autenticidad podría ganarse a los votantes.

​3. ¿'Adolescencia' imbatible?

La miniserie Adolescencia, escrita y protagonizada por Stephen Graham, es considerada una de las producciones con más posibilidades de ganar. El drama de Netflix narra el caso de una familia cuya vida da un giro cuando el hijo adolescente es acusado de homicidio.



Con solo cuatro episodios grabados en toma continua, sin cortes de cámara, Adolescencia ha sido un fenómeno global.

​“Tendrá nominaciones de todo tipo, y probablemente ganará. No veo quién pueda vencerla en miniserie”, afirmó Hammond.

También se espera que Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, otra propuesta de Netflix, esté entre las finalistas. La serie revive el polémico caso de los hermanos acusados de asesinar a sus padres, ahora vistos con otros ojos por una nueva generación.



Disclaimer, dirigida por Alfonso Cuarón y protagonizada por Cate Blanchett y Kevin Kline, es otra fuerte candidata de Apple TV+ en la categoría de miniseries.

​4. Apple TV+ al frente

Las plataformas de streaming dominan los Emmy, pero este año Apple TV+ podría destacarse más que nunca. “

​"Normalmente vemos a HBO y Netflix al frente”, explicó Hammond. “Pero realmente parece que será un muy buen día para Apple (...) Creo que tendrán su mejor año en materia de nominaciones”.

​Recta final hacia la gala

Harvey Guillén (What We Do in the Shadows) y Brenda Song (The Last Showgirl) serán los encargados de anunciar las nominaciones este martes.



Luego, los miembros de la Academia de la Televisión estadounidense tendrán hasta agosto para revisar las producciones y emitir sus votos.

La ceremonia de premiación de la 77ª edición de los Emmy se celebrará el 14 de septiembre y será presentada por el comediante Nate Bargatze.