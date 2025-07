'Severance' arrasa en las nominaciones de los premios Emmy 2025

Los premios Emmy dieron a conocer este martes (15.07.2025) las nominaciones de este año, con 27 candidaturas para la serie 'Severance' de Apple TV+, la más nominada en esta septuagésima séptima edición, seguida por 'The Penguin', de HBO Max, con 24 nominaciones. Mientras, Pedro Pascal, Javier Bardem y Liza Colón-Zayas pusieron el acento hispano a las nominaciones.

'Severance', que narra la historia de un empleado cuya empresa separa quirúrgicamente los recuerdos laborales de los personales, competirá como mejor serie de drama con 'Andor' (de la plataforma Disney+, con 14 nominaciones en total). El resto de nominadas son 'The White Lotus', de HBO Max, con 23 nominaciones, seguida por 'The Last of Us' (HBO Max, con 16); 'The Diplomat' (de Netflix, con 2 nominaciones); 'The Pitt' (de HBO Max, 13); 'Paradise' (Hulu, 4) y 'Slow Horses' (Apple TV+, 5).

Sus protagonistas, Britt Lower y Adam Scott, también fueron nominados como mejor actriz y mejor actor de drama, anunció la Academia de Televisión de Estados Unidos (EE. UU).

Britt Lower nominación con Bella Ramsey ('The Last of Us'), Keri Russell ('The Diplomat'), Kathy Bates ('Matlock') y Sharon Horgan ('Bad Sisters'). Mientras, Scott luchará por el Emmy con Pedro Pascal ('The Last of Us'), Sterlin K, Brown ('Paradise'), Noah Wyle ('The Pitt') y el legendario Gary Oldman ('Slow Horses').

Apple TV+ también lidera los premios en el apartado de comedia con 'The Studio', que alcanzó 23 nominaciones superando a las galardonadas 'The Bear', de FX, que logró 13 nominaciones, y 'Hacks', de Paramount +, con 14.

El comediante Seth Rogen obtuvo su primera nominación a estos premios con 'The Studio', y ahora se enfrentará a favoritos recurrentes en temporadas pasadas como Jeremy Allen White ('The Bear') o Martin Short ('Only Murders in the Building'), además de Jason Segel ('Shrinking') o Adam Brody ('Nobody Wants This').

'The Penguin' se convirtió en serie limitada con mayor número de nominaciones, seguida de las series de Netflix 'Adolescence' que acumuló 13, y 'Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story', con 11.

En la categoría de mejor actor de serie limitada, todos los nominados, a excepción de Brian Tyree Henry ('Dope Thief'), recibieron su primera nominación en estos premios.

Por su parte la serie limitada del mexicano Alfonso Cuarón 'Disclaimer' obtuvo su única nominación en estos premios, a mejor actriz para Cate Blanchett.

El acento hispano de los Emmy

El chileno-estadounidense Pedro Pascal recibió la cuarta nominación de su carrera y buscará alzarse con el galardóna mejor actor en una serie de drama por 'The Last Of Us'.

También el español Javier Bardem optará a su primer Emmy, en la categoría de mejor actor de reparto en una serie limitada por su interpretación como José Menéndez, el despiadado patriarca de Lyle y Erik Menéndez en la serie de Netflix basada en hechos reales 'Monsters'.

Bardem competirá junto a Bill Camp y Peter Sarsgaard (ambos por 'Presumed Innocent'); Rob Delaney ('Dying for Sex') y Ashley Walters y el joven Owen Cooper, los dos por 'Adolescence'.

Por su parte, la intérprete y dramaturga estadounidense de origen puertorriqueño Liza Colón-Zayas volverá a competir por el Emmy a mejor actriz de reparto por 'The Bear'.

Colón-Zayas actriz obtuvo el reconocimiento de la Academia de la Televisión por el mismo proyecto y en la misma categoría que en la pasada edición, en la que se convirtió en la primera actriz latina en lograr un galardón en dicha categoría.

Los ganadores de la 77 edición de los premios Emmy se darán a conocer el 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles.