Serie sobre hijo de Pablo Escobar lanza mensaje de que “sí es posible cambiar”

La nueva serie sobre el hijo de Pablo Escobar apuesta por un mensaje claro: es posible romper con el pasado y elegir un camino distinto.



La producción, titulada 'Dear killer nannies: criado por sicarios', se estrenará el 1 de abril en Disney+ y narra la infancia de Sebastián Marroquín, conocido al nacer como Juan Pablo Escobar.



La historia se sitúa en Medellín, donde el niño creció rodeado de lujos, pero también de violencia, bajo la protección de sicarios al servicio de su padre, uno de los narcotraficantes más poderosos de Colombia.



En los primeros episodios, presentados en el festival Series Mania en Lille, Francia, se muestra a “Juampi”, de siete años, enfrentando la soledad y descubriendo la verdadera identidad de su padre.

​“No es una historia creada para glorificar la actividad criminal de mi padre, sino para invitar a otros a ver que sí es posible cambiar”, explicó Marroquín en entrevista con AFP.

El también arquitecto y escritor aseguró que la serie busca dejar un mensaje claro a las nuevas generaciones: “La historia de mi padre es una historia para no repetir”.



Marroquín, quien cambió de identidad tras la muerte de Escobar en 1993 durante un operativo de las fuerzas de seguridad colombianas, define la producción como una historia de redención.



Además, ha criticado el impacto de series como 'Narcos' y 'El patrón del mal' por, según él, presentar una imagen romantizada del narcotráfico que influye en algunos jóvenes.



La serie, de ocho episodios, también fue cocreada por los realizadores Sebastián Ortega y Pablo Farina, y explora las experiencias traumáticas del protagonista durante su niñez.

​“Hay una catarata de emociones entre el amor, la diversión y la violencia”, señaló Ortega, quien destacó que la narrativa se centra en la vulnerabilidad del niño más que en el poder criminal de su entorno.

Actualmente, Marroquín se define como “un hombre de paz” que, a través de su historia personal, busca demostrar que es posible tomar un rumbo diferente.

