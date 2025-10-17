‘Sepamos ser libres’: Ciudadanos tendrán la palabra en nuevo programa de Teletica Radio

Teletica Radio presentará el próximo lunes 20 de octubre su nuevo programa de actualidad y análisis político, Sepamos ser libres, una propuesta que busca poner a la ciudadanía en el centro del debate público y fortalecer la oferta informativa del medio.



El espacio será conducido por los periodistas Antonio Jiménez y Stefanía Colombari, y se transmitirá de lunes a viernes a las 8 p. m. por 91.5 FM, YouTube y Facebook Live de Teletica Radio, además de Canal 7.2 y TD+2, con una duración de 60 minutos.



“La intención es abrir un canal donde la conversación no se agote en el análisis ni en la controversia fácil, sino que se traduzca en diálogo. Queremos que los políticos, expertos y analistas escuchen las propuestas de la gente, y no al revés”, explicó Antonio Jiménez, productor del programa.



Más que repetir diagnósticos, Sepamos ser libres busca convertirse en un espacio donde se construyan propuestas ciudadanas y se sometan a discusión pública con quienes toman decisiones o aspiran a gobernar el país. Los temas centrales girarán en torno a presas, seguridad, salud, calidad de vida y educación, principales preocupaciones de la población.



“Me honra profundamente formar parte de este espacio, en el que hablaremos de lo que realmente le importa a los costarricenses y, sobre todo, exploraremos juntos cómo construir una Costa Rica mejor”, expresó Stefanía Colombari, periodista de 7 Días, quien compartirá la conducción con Jiménez.



Por su parte, Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de Televisora de Costa Rica, destacó que el proyecto reafirma la visión periodística del medio: “Con ‘Sepamos ser libres’, reafirmamos el compromiso de Teletica con una conversación pública plural, rigurosa y respetuosa. Apostamos por un periodismo que no solo informe, sino que eleve el nivel del debate y fortalezca la libertad de prensa y de expresión en el país”.



El programa contará, además, con participación ciudadana activa, tanto en vivo como mediante secciones fijas y mensajes de WhatsApp, donde las personas podrán enviar sus opiniones, preguntas e historias.