Señor Loop regresa a Costa Rica con espectáculo especial del disco ‘Vikorg’

La reconocida banda panameña Señor Loop volverá a Costa Rica para ofrecer un concierto especial el próximo viernes 13 de febrero en Mercadito de La California, donde interpretará en vivo y de principio a fin su disco ‘Vikorg’.

Considerado uno de los trabajos más sólidos y conceptuales del grupo, la producción destaca por su mezcla de rock alternativo, psicodelia y atmósferas profundas que han consolidado a Señor Loop como una de las propuestas más influyentes de la escena centroamericana.

Además, es la oportunidad para que los panameños vuelvan a estar con sus fanáticos ticos, fortaleciendo una relación de años que se ha construido concierto a concierto.

Lilo, cantante del grupo, trató de explicar la sinergia que existe con los costarricenses: “Yo no creo que pueda explicar eso. Y ese ha sido uno de los misterios de Señor Loop: ¿de dónde viene el amor de los ticos? Nosotros, agradecidos y siempre listos para seguir las órdenes de la jefatura. Costa Rica siempre ha sido un lugar para nosotros de validación y de inspiración”, detalló.





La velada contará con la participación del cantante nacional Arturo Pardo como acto de apertura. El chivo inicia a las 6 p. m., para finalizar a las 10 p. m.

El evento es producido por House Artists y Distrito Carmen. Las entradas están disponibles en www.latiqueteracr.com y son exclusivas para mayores de 18 años.