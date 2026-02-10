EN VIVO
Clock

de HS

Entretenimiento

Señor Loop regresa a Costa Rica con espectáculo especial del disco ‘Vikorg’

La banda panameña interpretará su álbum completo en vivo, este viernes 13 de febrero.

Señor Loop
Señor Loop
Por Adrián Fallas 10 de febrero de 2026, 8:40 AM

La reconocida banda panameña Señor Loop volverá a Costa Rica para ofrecer un concierto especial el próximo viernes 13 de febrero en Mercadito de La California, donde interpretará en vivo y de principio a fin su disco ‘Vikorg’.

Considerado uno de los trabajos más sólidos y conceptuales del grupo, la producción destaca por su mezcla de rock alternativo, psicodelia y atmósferas profundas que han consolidado a Señor Loop como una de las propuestas más influyentes de la escena centroamericana.

Además, es la oportunidad para que los panameños vuelvan a estar con sus fanáticos ticos, fortaleciendo una relación de años que se ha construido concierto a concierto.

Lilo, cantante del grupo, trató de explicar la sinergia que existe con los costarricenses: “Yo no creo que pueda explicar eso. Y ese ha sido uno de los misterios de Señor Loop: ¿de dónde viene el amor de los ticos? Nosotros, agradecidos y siempre listos para seguir las órdenes de la jefatura. Costa Rica siempre ha sido un lugar para nosotros de validación y de inspiración”, detalló.


La velada contará con la participación del cantante nacional Arturo Pardo como acto de apertura. El chivo inicia a las 6 p. m., para finalizar a las 10 p. m.

El evento es producido por House Artists y Distrito Carmen. Las entradas están disponibles en www.latiqueteracr.com y son exclusivas para mayores de 18 años.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas