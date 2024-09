Selena Gómez anuncia que no puede tener hijos

La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez, de 32 años, hizo la revelación en una entrevista con la revista Vanity Fair, donde confesó que descubrir que no podía tener un embarazo seguro es algo que "lamenta”.

​"Nunca he dicho esto, pero desafortunadamente no puedo gestar a mis propios hijos", admitió a la publicación.

Gómez saltó a la fama como estrella infantil de Disney Channel y luego por la relación que mantuvo con el cantante canadiense Justin Bieber.



Gómez saltó a la fama gracias a programas de Disney como "Los hechiceros de Waverly Place".

Un riesgo mortal

"Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé”, reveló Gómez en la entrevista.



Esta no es la primera vez que la cantante y actriz habla sobre sus problemas de salud. El año pasado ya se refirió públicamente sobre su diagnóstico de lupus, una enfermedad autoinmune incurable en la que el sistema inmunológico del cuerpo se vuelve hiperactivo y ataca el tejido normal.

Los síntomas se pueden controlar con medicamentos.

Asimismo, en 2017 Gómez admitió que se había sometido a un trasplante de riñón relacionado con su lupus.

En un video, la cantante y actriz se refirió a los cambios físicos que ha sufrido en los últimos tiempos. Y aseguró la medicación que toma provoca que “retenga mucho líquido”.

​“Prefiero estar sana y cuidarme”, dijo.

Gómez también ha hablado abiertamente sobre lo que implica vivir con trastorno bipolar, algo que aborda en su documental, “My Mind and Me”, la cual podría traducirse al español como “Mi mente y yo”.

En 2022, la estrella reveló a la revista “Rolling Stone” que era posible que no pudiera tener un embarazo seguro, debido a la medicación que toma para tratar su trastorno bipolar.



Gracias a su participación en la firma de maquillaje Rare Beauty, Gómez hoy figura en el club de los multimillonarios.

Explorando otras vías

En la entrevista con “Vanity Fair”, Gómez afirmó que esperaba tener hijos y aseguró que está considerando la gestación subrogada o la adopción como vías para conseguirlo.

La madre de Gómez, Mandy Teefey, es adoptada, algo por lo que la actriz ha dicho que su familia está agradecida.

​"No es necesariamente como lo imaginé. Pensé que sucedería como le sucede a todo el mundo", declaró.

Tras asegurar que hoy por hoy “estoy en una situación mucho mejor” con respecto a su condición, la artista consideró “una bendición que haya personas maravillosas dispuestas a hacer una gestación subrogada o una adopción, que son dos posibilidades enormes para mí”.

​"Me hizo sentir muy agradecida por las otras salidas para las personas que se mueren por ser madres. Yo soy una de esas personas", remató.

Gómez, quien actualmente mantiene una relación con el productor musical Benny Blanco, confesó que pese a los obstáculos está “emocionada por cómo será ese viaje” de su futura maternidad.

​“El viaje será un poco diferente, pero al final del día, no me importa porque el bebé será mío", zanjó.



Por su participación de Gómez en la galornada serie “Only Murders in the Building” ha cobrado hasta US$6 millones.

Haciendo caja

La noticia sobre los problemas de Gómez para ser madre se producen días después de que se conociera que la cantante y actriz ha ingresado en el exclusivo club de los multimillonarios.

Según la agencia de noticias Bloomberg, Gómez ha amasado una fortuna valorada en US$1.300 millones.

De acuerdo con la publicación, la fortuna de la estrella procede principalmente de su empresa de maquillaje Rare Beauty, que fundó hace cinco años y de la que conserva una participación de más de US$1.000 millones.

El éxito de la marca ha convertido a Gómez en una de las “mujeres más jóvenes” en ingresar a la lista de los más adinerados. En este grupo ya figuran cantantes como Taylor Swift y Rihanna.

Rare Beauty, conocida por el colorete líquido y el tinte de labios que han tenido un éxito viral en las redes sociales, registró unas ventas netas de US$400 millones el año pasado.

Gómez también ha facturado decenas de millones de dólares por acuerdos de patrocinio que ha suscrito con marcas como Louis Vuitton, Coach y Puma, según Bloomberg.

Su participación en la exitosa serie Only Murders in the Building (Solo asesinatos en el edificio), la cual ha sido nominada a los premios Emmy, también le ha rendido frutos, pues por la última temporada cobró unos US$6 millones.