SEKA no se detiene y estrena el sencillo ‘Seguimos aquí’
El tema se estrena este viernes y viene acompañado de un video que verá la luz la próxima semana
En el mundo de SEKA, el punk y el ska no se detienen y esto es lo que la banda declara con su nuevo trabajo, el sencillo Seguimos aquí.
Con raíces en Turrialba y sumando 30 años en el escena local, la agrupación regresa a los estudios por primera vez desde su disco de 2021, Ser siembra, y esta vez lo hacen acompañados en la producción por Adrián Poveda, de Sonido Nuevo Records, amigo de la banda y compañero de proyectos de algunos de sus miembros.
“La nueva canción mantiene el sello característico del grupo: una mezcla de ska y punk cargada de energía, ritmo y una actitud de alegre rebeldía que celebra la vida, las luchas cotidianas y la persistencia frente a los desafíos”, explicó Esteban Rodríguez, cantante y guitarrista de SEKA.
Junto a Rodríguez están Joaquín Tapia en el bajo, Alejandro Ziki Imbach en los teclados, Johan Calderón en la batería y Jeshua Esquivel en la otra guitarra.
La producción musical viene acompañada de un video, que será estrenado el próximo martes en las diferentes plataformas de la agrupación.
“La canción habla sobre la construcción colectiva de la banda a través del tiempo: las amistades que han surgido en el camino, los discos grabados, los escenarios recorridos y las distintas etapas vividas. También aborda las batallas personales y colectivas que forman parte de la vida cotidiana”, indicó Ziki.
El proceso de grabación, que se dio en el espacio donde el quinteto ensaya y compone, logró atrapar el sonido del grupo y es un fiel reflejo del presente de SEKA.