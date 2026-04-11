SEKA no se detiene y estrena el sencillo ‘Seguimos aquí’

En el mundo de SEKA, el punk y el ska no se detienen y esto es lo que la banda declara con su nuevo trabajo, el sencillo Seguimos aquí.

Con raíces en Turrialba y sumando 30 años en el escena local, la agrupación regresa a los estudios por primera vez desde su disco de 2021, Ser siembra, y esta vez lo hacen acompañados en la producción por Adrián Poveda, de Sonido Nuevo Records, amigo de la banda y compañero de proyectos de algunos de sus miembros.

“La nueva canción mantiene el sello característico del grupo: una mezcla de ska y punk cargada de energía, ritmo y una actitud de alegre rebeldía que celebra la vida, las luchas cotidianas y la persistencia frente a los desafíos”, explicó Esteban Rodríguez, cantante y guitarrista de SEKA.

Junto a Rodríguez están Joaquín Tapia en el bajo, Alejandro Ziki Imbach en los teclados, Johan Calderón en la batería y Jeshua Esquivel en la otra guitarra.

La producción musical viene acompañada de un video, que será estrenado el próximo martes en las diferentes plataformas de la agrupación.

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“La canción habla sobre la construcción colectiva de la banda a través del tiempo: las amistades que han surgido en el camino, los discos grabados, los escenarios recorridos y las distintas etapas vividas. También aborda las batallas personales y colectivas que forman parte de la vida cotidiana”, indicó Ziki.

El proceso de grabación, que se dio en el espacio donde el quinteto ensaya y compone, logró atrapar el sonido del grupo y es un fiel reflejo del presente de SEKA.