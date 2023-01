Seis exreinas dan consejos de oro a Fernanda Rodríguez antes de la final de Miss Universo

​"El consejo más grande es que se la crea. La he estado viendo y se ve muy hermosa. A veces, uno siente que quiere hacer todo ya, entonces que se tome un momento, respire, se dé cuenta de ese escenario tan espectacular. No lo tiene que hacer rápido, que lo haga de la forma que lo ha hecho, pero que sí se tome su tiempo, se luzca más, porque nosotros queremos verla, y ella tiene todo para entrar a ese top".

"Mi consejo es que ya todo está hecho. Anoche fue la preliminar, me pareció que lo lució espectacular, la vi muy segura. Ella tiene que confiar en sus capacidades, en todo el esfuerzo y preparación que tuvo, tenga muchísima fe, disfrute cada momento y, segundo, ser ella misma. Además, darle cero importancia a los comentarios negativos, o sea, lo que no tiene vibra positiva, que no importe. Este es su momento, que lo disfrute como ella mejor le nazca en el corazón".

"La gente no se imagina el esfuerzo que conlleva ser Miss Costa Rica, solamente ven una pincelada. Fer, yo sé lo que has pasado y sé que esto te hará transformarte en tu mejor versión. Este momento es tuyo, y yo y todo Costa Rica queremos ver el fruto de tu esfuerzo, aunque no se necesita una clasificación para notarlo, aunque sí la mereces. Mi mayor consejo es que no importa el cansancio, las exigencias, y hasta las críticas, piensa en ti, piensa en grande, y piensa en todo lo positivo que viene tras tu participación.