Seis de cada diez turistas viajan por comida: así planea Costa Rica aprovecharlo

Periodista: Kevin Monge

Un nuevo festival gastronómico busca posicionar la comida costarricense como un atractivo clave para la atracción de turistas y el fortalecimiento cultural del país.



Fogón Futuro es una iniciativa creada por el Ministerio de Cultura y Juventud que tiene como objetivo celebrar la riqueza de la cocina nacional como una expresión cultural viva y como un motor de desarrollo en las comunidades.



El proyecto surge como parte de una estrategia nacional. Según un estudio consultado por el Ministerio de Cultura, seis de cada diez turistas eligen un destino para vacacionar motivados por su cultura gastronómica, lo que abre una oportunidad para posicionar a Costa Rica a través de sus sabores tradicionales.



“Es el primer festival que celebra la cocina de Costa Rica para rescatar ese patrimonio cultural que todos disfrutamos de niños en la cocina con nuestra familia. A partir de eso, vemos el potencial de visibilizar más ingredientes y productos agrícolas extraños para la mayoría de las personas y que eso sea una oportunidad para impulsar el turismo”, explicó Patricio Morera, director del Parque La Libertad.

De acuerdo con el jerarca, la iniciativa va más allá de un evento puntual y forma parte de una política pública que busca fortalecer la identidad gastronómica del país.



“No es solo un festival, es parte de una estrategia pública. En cinco años, que posicione la cocina costarricense como una de las más importantes en la región”, añadió Morera.



Fogón Futuro no será únicamente un festival que se realice una vez al año. La iniciativa pretende acercarse a distintas zonas del país para dar a conocer sus raíces gastronómicas y promover el reconocimiento de ingredientes y tradiciones culinarias locales.



La primera edición del festival se realizará el próximo 14 y 15 de marzo en las instalaciones del Parque La Libertad, en Desamparados. El evento ofrecerá actividades para toda la familia, con atracciones para niños, espectáculos de circo y clases maestras de gastronomía.