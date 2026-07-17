Seis años de espera: ‘The Batman: Parte II' se retrasa por tercera vez

La anticipada secuela The Batman: Parte II se retrasa por tercera vez y se estrenará hasta el 18 de febrero del 2028. Inicialmente, la película protagonizada por Robert Pattinson, reconocido actor de Crepúsculo, estaba agendada para octubre de 2026, aunque posteriormente fue relegada a octubre 2027, y ahora llegará hasta febrero del siguiente año.



¿La razón? Se sabe que la película de J.J. Abrams The Great Beyond, protagonizada por Glen Powell y Jenna Ortega, tomó la fecha que tenía The Batman: Part II. Sin embargo, casi seis años habrán pasado para cuando los fans puedan ver la secuela en la gran pantalla, dado a distintos contratiempos que se han ido sumando con los años y que han sido confirmados por el director Matt Reeves públicamente.

Entre ellos, un guion inconcluso y un rodaje que empezó apenas en mayo de este año, según una publicación del director, sumado a tiempo adicional de posproducción. Durante la demora, James Gunn, co-CEO de DC Studios, se había referido al tema en el 2024 a través de Threads en respuesta a las críticas de los fans:

"Claro. Sí, es cierto. La única razón del retraso es que no hay un guion completo (quienes me siguen aquí probablemente ya lo sabían). Matt está comprometido con hacer la mejor película posible, y nadie puede adivinar con precisión cuánto tiempo tomará escribir un guion. "Una vez que hay un guion terminado, hay alrededor de dos años para preproducción, rodaje y posproducción en películas de gran presupuesto" (traducción), afirmó el directivo en la red social.

Parte de las especulaciones que rodeaban el tema también sugerían que la participación del protagonista Robert Pattinson en La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, fue otro factor en el aplazamiento de la obra. Sin embargo, Gunn también negó estas alegaciones en su cuenta de Threads.

Pese a la presión de los fans, el director Reeves ha compartido varios adelantos en su cuenta de Instagram, confirmando que la producción ya se encuentra en marcha tras la larga espera.





