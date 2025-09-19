Segunda noche de audiciones define los cinco proyectos de la octava temporada de DMNTS

La octava temporada de DMNTS celebró su segunda noche de audiciones, en la que se presentaron los últimos cinco proyectos de esta etapa. Los jueces seleccionaron a dos iniciativas que avanzaron de manera directa, mientras que el público tuvo la oportunidad de elegir a su favorito a través de redes sociales.



La jornada inició con Bizzlink, una aplicación que promueve los planes de lealtad en negocios para que los clientes dejen de perder las clásicas tarjetas y reciban más beneficios. Posteriormente, se presentó HandMade Art, un proyecto que brinda oportunidades a personas privadas de libertad mediante la creación de obras artísticas inspiradas en la esencia de Costa Rica.



El tercer participante fue Step 25, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para agrupar bases de datos y ofrecer respuestas inmediatas a través de una barra de búsqueda ágil adaptada a cada negocio. El cuarto proyecto fue Biofam, una iniciativa que utiliza materiales ecoamigables para desarrollar prendas capaces de atender necesidades fisiológicas como la orina, el ciclo menstrual y la sudoración excesiva.



La noche cerró con Agente Oficia, una plataforma que facilita la gestión de citas para clientes de negocios como barberías o centros médicos.



Resultados de la segunda noche



Los jueces eligieron a Agente Oficia y Bizzlink como clasificados directos. Por su parte, el público seleccionó como favorito a Biofam, que se enfrentó en desempate con Niu Tops, el más votado en la primera semana. Finalmente, los jueces otorgaron el último cupo a Niu Tops.



Con estos resultados, los cinco proyectos que continúan en competencia son: La Zudería, Fit Manage App, Niu Tops, Bizzlink y Agente Oficia.



La próxima semana los emprendedores deberán afrontar el reto “¿Hace plata o no?”, donde pondrán a prueba la viabilidad económica de sus propuestas.



Puede seguir el minuto a minuto de esta octava temporada en el perfil de IG @dementescr y repasar cada episodio en el app TDMAX y el canal de YouTube @dementes_cam.