Sebastián Yatra regresa a Costa Rica

Sebastián Yatra regresará a Costa Rica el 9 de mayo de 2026, según confirmó Universal Music y las redes oficiales del artista.

La fecha ya está definida, pero todavía no se ha anunciado el recinto donde se llevará a cabo el concierto, información que se espera revelar en las próximas semanas.

El regreso del cantante colombiano ocurre casi cuatro años después de su última presentación en el país.

Yatra se presentó por última vez en Costa Rica el 2 de diciembre de 2022, en un multitudinario concierto en el Estadio Nacional como parte de su Dharma Tour. Antes de eso, su debut en suelo costarricense había sido el 1° de diciembre de 2019, en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, durante el Yatra Yatra Tour.



El anuncio de su visita para 2026 ha generado expectativas entre los seguidores costarricenses, quienes aguardan detalles sobre el lugar del evento, la venta de entradas y la producción del espectáculo.



