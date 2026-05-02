Sebas Guillem se juega la final de ‘Got Talent España’ y así vive las horas previas

“Nos vemos en unas horas, Pura Vida”, escribió Sebas Guillem en sus redes sociales. Con ese mensaje, el cantante costarricense se muestra en la antesala de la gran final de ‘Got Talent España’.



A pocas horas de subirse al escenario, el artista vive este momento como uno de los más importantes de su carrera, en una final donde también representa a Costa Rica.



“Outfit listo, ensayo listo y actitud lista”, compartió también en esta recta final, mostrando parte de su preparación previa a la presentación de este sábado.



Este 2 de mayo, Guillem se presentará en la gran final del formato internacional, donde compiten los 13 mejores actos de la temporada.



La gala se transmitirá en vivo a las 2:00 p. m. en Costa Rica (10:00 p. m. en España) a través de Telecinco, y será el público quien defina al ganador de esta edición.



Sebas llegó a esta instancia tras una audición en la que sorprendió al jurado con una propuesta que combinó piano y voz, lo que le permitió avanzar en la competencia.



En una de sus presentaciones también realizó un homenaje a su hermano Jaime, fallecido en 2023, un momento que generó reacción entre el jurado y el público.



Sin embargo, la competencia será exigente. La final reúne actos de acrobacia, danza, magia e ilusionismo de alto nivel.



Entre los rivales destacan los acróbatas tanzanos Duo O and S, la compañía canaria D’Art Espectáculos y el grupo coreano de artes marciales Ssaulabi. También compiten agrupaciones como AM Dance Studio, Immnotycs y The Young X, además de otras propuestas escénicas.



La decisión final no dependerá del jurado, integrado por Paula Echevarría, Edurne, Risto Mejide y Florentino Fernández, sino del voto del público.



Esta edición de Got Talent España también marcará el cierre de una etapa en el programa, con la despedida de Risto Mejide tras una década como una de las figuras más influyentes del formato.acrobacia, danza, magia e ilusionismo.



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