Sebas Guillem revela su secreto en Got Talent España: “Si abro los ojos, me descompongo”

El cantautor costarricense Sebas Guillem abrió una ventana a su proceso emocional sobre el escenario y confesó que, para sostener sus interpretaciones, opta por cerrar los ojos y aislarse del entorno.

“Si abro los ojos y veo a la gente llorando, me descompongo”, relató el artista al explicar cómo maneja la intensidad de sus presentaciones, especialmente tras su paso por Got Talent España , donde avanzó a la final.

Un recurso para controlar la emoción

Lejos de ser un gesto casual, cerrar los ojos se ha convertido en una herramienta clave para Guillem. Según detalló, esto le permite concentrarse en el mensaje que desea transmitir y evitar la sobreestimulación del entorno (ver video adjunto en la portada).

El cantante reconoció que, con el tiempo, ha aprendido a estudiar y controlar dinámicas en el escenario que pueden parecer imperceptibles para el público, pero que para él son determinantes.

La reacción de sus cercanos, sin embargo, fue imposible de ignorar. Tras recibir el pase en el programa, corrió a encontrarse con amigos que estaban en primera fila.

“Nunca había visto a uno de ellos llorar así, y yo también me quebré”, recordó sobre ese momento.

Familiaridad con el escenario y presión “bonita”

De cara a la final, Guillem aseguró que la experiencia acumulada le da mayor confianza. “Ya conocés la cancha”, explicó, al señalar que la familiaridad con el formato, el escenario y los jueces le permite afrontar el reto con más seguridad. No obstante, admitió que la expectativa también pesa.

​“Hay demasiada presión, pero es una presión bonita”, afirmó, en referencia a los elogios recibidos, incluidos comentarios de jueces que lo perfilan como posible ganador.

El artista también subrayó el orgullo de representar al país en una vitrina internacional.

​“Uno viene de un país chiquito y de pronto está en ese escenario”, comentó.

Incluso, relató cómo uno de los momentos más significativos fue haber logrado sacarle una sonrisa al juez Risto Mejide, conocido por su carácter exigente.

Fe, equipo y propósito

Más allá del talento, Guillem atribuye su camino a la fe y al acompañamiento de su círculo cercano. Tras cada presentación, aseguró, lo primero que hace es contactar a su familia y pareja.

“Tener personas que te aman por quien sos, más de lo que podés aportar, es clave”, señaló.

Asimismo, insistió en que su proyecto trasciende lo musical y busca inspirar a otros. Según dijo, ha recibido mensajes de padres cuyos hijos se interesaron en la música luego de verlo.

Independientemente del resultado en la final, el cantante apuesta por seguir construyendo su carrera dentro y fuera de Costa Rica, apoyado en un catálogo propio y en una creciente exposición internacional.

“Es confiar y dejarse sorprender”, concluyó.



