Sebas Guillem no logra ganar ‘Got Talent España’, pero recibe llamativas ofertas tras su participación

El costarricense Sebas Guillem no logró quedarse con el título de la undécima temporada de “Got Talent España”, aunque su presentación en la gran final generó una fuerte reacción del público, el jurado y productores, al punto de recibir varias propuestas tras su participación.

“Llegué a concursar sin expectativas, solo con ganas de disfrutar. Jamás esperé recibir ese pase de oro… y luego recibir el otro”, expresó el artista al iniciar su presentación.

Guillem también destacó que la pérdida de su hermano fue una de las principales motivaciones para escribir más canciones.

“Todo comenzó por ti, y ya estamos más cerca de cumplir nuestros sueños, juntos”, añadió antes de interpretar al piano “Chasing Cars”, acompañado de sus caracteristicos sonidos de trompeta realizados con la nariz.

Su actuación provocó una fuerte reacción en el escenario, logrando emocionar hasta las lágrimas a los jueces y arrancando una ovación de pie por parte del público.









Tras su presentación, el productor Sebastián Yatra le extendió una invitación para trabajar con él, además de invitarlo al Festival de la Isla de la Delicia en Madrid. Por su parte, la cantante costarricense Debi Nova manifestó interés en realizar una colaboración musical con el artista.

Sin embargo, el jurado no tuvo una valoración completamente favorable. Risto Mejide señaló que el artista “se confió” en su presentación, aunque destacó su calidad vocal.

“Cantas extraordinariamente bien, pero esto es Got Talent y estamos en la final”, comentó en su última valoración en el programa, del que se despide esta noche del reality tras más de una década.

Por su parte, Paula Echevarría defendió al costarricense y pidió el apoyo del público. “Es nuestro Sebas, yo me voy a mojar y doy tu nombre. Señores, voten a Sebas”, expresó al cierre de la gala.

Finalmente, el tico no estuvo entre los más votados de la noche.

La temporada fue ganada por AM Dance Studio, mientras que el segundo lugar fue para D’Art Espectáculos y el tercero para el grupo Ssaulabi.