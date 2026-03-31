Sebas Guillem conquista Spotify Costa Rica mientras avanza a final de 'Got Talent España'

El cantautor costarricense, Sebas Guillem, continúa consolidando su proyección internacional, y ahora también su impacto en plataformas digitales: dos de sus temas se posicionan entre los más virales de Costa Rica en Spotify.

Según confirmó el propio artista este martes, sus canciones En mis sueños y Vamos otra vez figuran dentro del top 50 de reproducciones virales en el país, alcanzando los puestos 15 y 26, respectivamente.

Guillem compartió el logro mediante su cuenta de Instagram y agradeció el respaldo del público, clave para impulsar su música en la plataforma. Este reconocimiento llega en un momento decisivo de su carrera, tras su paso por Got Talent España, donde recientemente clasificó a la final.

El tema Vamos otra vez tiene un significado especial en su trayectoria, ya que fue la canción con la que obtuvo el pase dorado hacia la semifinal del programa. Por su parte, En mis sueños corresponde a su lanzamiento más reciente, publicado hace apenas un mes.

A la espera de la fecha oficial de la final, el artista suma reconocimiento no solo en televisión, sino también en el consumo digital, consolidando su presencia tanto en escenarios como en plataformas de streaming.