¿Se perdió el ‘Baile inolvidable’ de Bad Bunny en el Super Bowl? Véalo completo aquí

Bad Bunny convirtió el medio tiempo del Super Bowl en una auténtica fiesta latina, este domingo, con una presentación que fue vista por más de cien millones de personas y que reafirmó su posición como uno de los artistas más influyentes del mundo.



El cantante puertorriqueño abrió su show con Tití me preguntó y transformó el estadio Levi’s, con capacidad para unas 75.000 personas, en un escenario ambientado como una plantación de caña, con carritos de comida y una puesta en escena cargada de símbolos caribeños.



Vestido completamente de blanco, con el número 64 y la palabra OCASIO en la espalda, el artista ofreció un popurrí de éxitos como Yo perreo sola y Voy a llevarte pa PR.

En el escenario también se dejaron ver figuras como Cardi B, Jessica Alba, Karol G y Pedro Pascal, quienes bailaron desde la ya conocida “casita” de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Además, compartió escenario con Ricky Martin y Lady Gaga.

Vea en este enlace el espectáculo de 13 minutos completo, compartido por la cuenta de YouTube de la NFL.

Benito Antonio Martínez Ocasio ya había pisado el escenario del Super Bowl en 2020 como invitado junto a Shakira y Jennifer López. Sin embargo, esta vez fue el protagonista absoluto del espectáculo.

La elección del artista generó debate. Mientras algunos sectores cuestionaron que un cantante en español encabezara el medio tiempo en un contexto de políticas migratorias restrictivas en Estados Unidos, gran parte de la comunidad latina celebró su presencia como un acto de reivindicación cultural.

También puede repasar, dividido por partes, el show en el TikTok de la NFL:



Pese a las críticas, el artista se ha mantenido firme en su discurso. Durante la gala de los Grammy, lanzó uno de sus mensajes más políticos contra la policía migratoria: “No somos salvajes ni animales. Somos humanos y somos estadounidenses”.



No obstante, previo al partido, Bad Bunny aseguró que su intención era simple: llevar alegría. Y lo cumplió.





