“Se malinterpretó lo que yo dije”, dice Lisbeth Valverde sobre comentarios en torno a Miss Universo

"Cuando yo hice el live, estaba en shock, estaba muy triste porque no me llamaron al Top 20. Creo que muchas personas han malinterpretado lo que yo dije. Incluso, han pensado que yo no estaba de acuerdo en que ganara Sheynnis, cuando es totalmente contrario, incluso hay videos míos preguntando del top y yo la mencioné a ella y a Miss Tailandia también. Incluso, la misma Sheynnis ha dicho que yo la he apoyado y le tomé la mano cuando ganó y le decía que se lo merecía. Así fue y se malinterpretó mucho lo que yo dije. Obviamente, cuando lo dije, estaba triste y conmocionada, pero creo es muy normal. Siempre van a pasar cosas que desde mi percepción voy a vivir, cada quien vive el concurso a su modo", señaló Valverde.