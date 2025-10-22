¿Se imagina pasar una noche en el hotel de ‘Calvo y Crespo’? Aquí le decimos cómo





Esta no es la primera iniciativa de la producción para acercar la serie a su público. Recientemente, los seguidores del programa tuvieron la oportunidad de vivir un día completo de grabación junto al elenco, en la sede habitual del rodaje.

Calvo y Crespo, detectives, la nueva propuesta de Teletica, se transmite cada viernes a las 8 p. m. y combina humor blanco con situaciones de suspenso ligero. La serie sigue las aventuras de Calvo y Crespo en el Hotel La Paz, donde sus ocurrencias complican más de un caso, garantizando risas y entretenimiento familiar.

El elenco incluye a Freddy Víquez (Calvo), Erick Córdoba (Crespo), Diego Rojas, Ilse Faith, Rosibel Carvajal, Laura Flores y Daniel Moreno, quien además dirige la producción. En el área técnica, Gloriana Sanabria es la productora general, con María Laura Salom, Guiselle Camacho, Eddy Vargas y Priscilla Gutiérrez en diversas áreas de dirección, producción y arte.

La serie se graba en el Hotel Barceló San José desde julio y promete mantener a los televidentes enganchados hasta su final, el 5 de diciembre.