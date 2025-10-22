¿Se imagina pasar una noche en el hotel de ‘Calvo y Crespo’? Aquí le decimos cómo
Los seguidores de la serie de Teletica tienen la oportunidad de ganarse una noche para dos personas en el lugar donde se graba el programa.
Durante el programa de este viernes 24 de octubre, los seguidores de Calvo y Crespo, detectives están invitados a participar en una dinámica especial que podría convertirlos en protagonistas por un día.
“Tienen que activar un código QR que está apareciendo durante todo el programa y deben contestar las preguntas para ganar. Si ustedes son uno de los ganadores, pueden venir acá, al Hotel Barceló San José, una noche para dos personas”, explicaron los personajes Freddy Víquez y Erick Córdoba, Calvo y Crespo, respectivamente.
Aunque los protagonistas no estarán presentes durante la visita, los ganadores pueden disfrutar la experiencia con la persona de su preferencia.
“Nosotros estamos haciendo esto aquí, pero ya nos vamos. Después, ya luego, no estamos aquí”, añadieron entre risas.
Esta no es la primera iniciativa de la producción para acercar la serie a su público. Recientemente, los seguidores del programa tuvieron la oportunidad de vivir un día completo de grabación junto al elenco, en la sede habitual del rodaje.
Calvo y Crespo, detectives, la nueva propuesta de Teletica, se transmite cada viernes a las 8 p. m. y combina humor blanco con situaciones de suspenso ligero. La serie sigue las aventuras de Calvo y Crespo en el Hotel La Paz, donde sus ocurrencias complican más de un caso, garantizando risas y entretenimiento familiar.
El elenco incluye a Freddy Víquez (Calvo), Erick Córdoba (Crespo), Diego Rojas, Ilse Faith, Rosibel Carvajal, Laura Flores y Daniel Moreno, quien además dirige la producción. En el área técnica, Gloriana Sanabria es la productora general, con María Laura Salom, Guiselle Camacho, Eddy Vargas y Priscilla Gutiérrez en diversas áreas de dirección, producción y arte.
La serie se graba en el Hotel Barceló San José desde julio y promete mantener a los televidentes enganchados hasta su final, el 5 de diciembre.