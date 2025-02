¿Se divorcia “Coco” Roper? Hija de Lynda Díaz habla del tema en un ‘live’

La creadora de contenido costarricense, Nicole “Coco” Roper, contó en un live, por medio de su cuenta de Instagram, detalles de su última visita a la Corte por la solicitud de divorcio.



Según Roper, su esposo y papá de su hija, recientemente, la intentó convencer de tomar terapia, le ofreció acompañarla a citas médicas, pagarle un carro e hizo hincapié en que lo mejor para la niña es que estén juntos.



Pese a ello, él no se presentó a la audiencia programada para este jueves. El juez le dio la custodia temporal de Ellie a “Coco”, y fijó un monto de pensión para ambas. Ahora, la hija de Lynda Díaz se irá de la casa que comparte con su esposo.

La influencer fue diagnosticada en 2020 con un cáncer cervical agresivo. Aunque logró superar la enfermedad en agosto de 2023, contó que los doctores encontraron más metástasis de las esperadas, lo que ha requerido nuevos tratamientos. A pesar de estos desafíos, ella continúa luchando y compartiendo su experiencia a través de constantes posteos en redes sociales.



La tica, radicada en Texas, Estados Unidos, agradeció a sus seguidores por escucharla mientras se desahogaba de su situación familiar. “Coco” también contó que la relación con su madre no es la mejor en este momento, ya que Díaz la impulsa a seguir luchando por su matrimonio.



Hace algunos años, Roper no tiene una relación de pareja con su esposo y, según ha contado, solo viven juntos por su hija. Varias veces ha indicado el “martirio” que vive con la expareja, quien es exmilitar, e indicó que recibe muy malos tratos de su parte.