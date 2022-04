¿Se casaron Kourtney Kardashian y Travis Barker?

La popular pareja compuesta por Kourtney Kardashian y Travis Barker ha vuelto a acaparar los titulares: al parecer, se casaron anoche en Las Vegas, Estados Unidos.

Según el portal TMZ, la pareja aprovechó que estaba en la "ciudad del pecado", tras la ceremonia de los Grammy, para casarse en una capilla, pasada la medianoche.

"Kourtney y Travis entraron a One Love Wedding Chapel alrededor de la 1:30 a. m. del lunes, solo unas horas después de que él se presentara en vivo en los Grammy. Fuentes conectadas a la pareja le dijeron a TMZ que tenían una licencia de matrimonio y se la presentaron al dueño de la capilla, quien también fue testigo", publicó el portal.

Al parecer, quien los declaró marido y mujer fue un imitador de Elvis, una solicitud especial de la pareja.

"Nuestras fuentes dicen que esta no será la única ceremonia para marcar el compromiso de la pareja. Se nos dice que habrá "varias" otras celebraciones, con mucha fanfarria", agregó TMZ.

Sin embargo, las últimas informaciones de TMZ señalan que el matrimonio no sería legal. "Una fuente en la capilla donde tuvieron la ceremonia nos dice que solo la realizarán con una licencia de matrimonio, pero una fuente cercana a Travis y Kourtney nos dice que no obtuvieron una licencia, lo que no la haría legal".

En octubre del año pasado, el baterista de Blink 182 le propuso matrimonio a la empresaria e influencer. Desde que iniciaron su romance, los famosos no lo han ocultado y más bien lo exponen sin pena alguna. Por eso, sus fans están asombrados sobre esta supuesta boda secreta.