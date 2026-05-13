Se casa Johanna Villalobos: “Yo solamente iba por una cena y terminé comprometiéndome"

La periodista y creadora de contenido Johanna Villalobos sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que se casa.

“¡Bueno, yo solamente iba por una cena y terminé comprometiéndome con este muchacho! Quisiera decir muchas cosas, pero a la vez me gusta que nunca he sentido la necesidad de hacerlo”, escribió la influencer en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 123 mil seguidores.

Villalobos, quien en los últimos meses se ha dedicado a su exitoso podcast, compartió además emotivas palabras hacia su pareja: “Gracias por enseñarme a crecer y por caminar a mi lado en todo. No hablamos el mismo idioma, pero nuestros corazones lo entienden todo”.

La comunicadora acompañó el mensaje con fotografías que muestran el momento del compromiso en la playa, junto a su pareja, en un ambiente íntimo y romántico.

El anuncio generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron la noticia y le enviaron mensajes de felicitación.



