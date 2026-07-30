¡Se agotan las entradas para ver a Ricardo Arjona en Costa Rica!

El concierto de Ricardo Arjona llega a Costa Rica para celebrar el Día de las Madres el próximo 15 de agosto en el Estadio Nacional.

Dicha fecha será su segunda y última función en el país, parte de una exitosa gira que ya ha registrado tres sold outs consecutivos en Argentina.



Los clásicos, Historia de taxi, El problema y fuiste tú, formarán parte del repertorio en el icónico evento, el cual también contará con un escenario secundario para que los fans puedan estar más cerca del artista en algunos momentos del espectáculo.



Las últimas entradas para el espectáculo están disponibles a través de eticket.cr con todos los medios de pago.

La productora recomienda presentarse al evento con antelación para disfrutar tranquilamente de las experiencias previas al concierto.