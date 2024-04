¿Se acabó el amor entre Piqué y Clara Chía? Esto es lo que se sabe

2 de abril de 2024, 10:08 AM

El exfutbolista español, Gerald Piqué, vuelve a dar de qué hablar por su relación con Clara Chía.



Desde hace semanas han circulado rumores de una posible ruptura, ya que, según la prensa española, en los últimos meses la relación no parece ser la mejor: casi no se dejan ver juntos y sus interacciones en público son nulas.



En el 2023, Mhoni Vidente, famosa en el mundo del entretenimiento, señaló que no le quedaba mucho tiempo de vida al noviazgo de los españoles.



Y aunque se podría tratar de una decisión de alejarse del ojo público, la pareja volvió a dar de qué hablar, pues la vidente cubana habló de ellos en el portal ‘El Heraldo’ de México. Dichas declaraciones causaron conmoción, pues aseguró que Chía y Piqué habrían terminado su vínculo.