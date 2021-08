Sarita ganó ‘Nace una Estrella’

Sarita Barboza fue la ganadora de la categoría de niños de “Nace una Estrella”. La vecina de Guadalupe recibió un premio de $7.500 para despegar su carrera artística.​

“Quiero decir a todos lo que me estén viendo que he dado lo mejor de mí y muchísimas gracias a toda la gente, espero que después del programa me sigan apoyando. He luchado muy duro para ganar esto tan preciado. Gracias muchísimas gracias, se cumplió uno de mis grandes sueños”, dijo Sarita.