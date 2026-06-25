Sarah Burton hace un guiño a Timothée Chalamet en su estreno masculino para Givenchy

La diseñadora británica Sarah Burton presentó este jueves en París su primera colección masculina oficial para Givenchy. La propuesta combina su dominio de la sastrería con referencias al legado de la prestigiosa casa francesa. Además, incorpora piezas asociadas al estilo del actor Timothée Chalamet, quien ha lucido varias de sus creaciones.

Aunque la estilista ya había diseñado prendas masculinas para Givenchy, esta fue su primera presentación oficial en el marco de la Semana de la Moda de París.

La colección se presentó en la sede de la firma francesa, ubicada en el exclusivo distrito 8 de la capital francesa. El guardarropa estuvo dividido en tres espacios: uno dedicado a la sastrería, otro al sportwear y un tercero inspirado en la alta costura.

Burton propone trajes de impecable confección con doble botonadura y pantalón ancho. También incluye elegantes camisas con cuellos removibles, bombers y abrigos con delicados bordados florales. La colección incorpora, además, prendas con apliques de franela combinadas con looks denim.

Uno de los conjuntos incluye un colgante con tres pequeños personajes. Uno de ellos, con bata blanca y gafas en el bolsillo, evoca al fundador de la marca, Hubert de Givenchy.

Inspiración En Timothée Chalamet

La línea más sportwear incluye una serie de tracksuits o conjuntos deportivos confeccionados completamente en cuero. Las piezas destacan por colores intensos como el azul y el fucsia.

Precisamente, el actor francoestadounidense Timothée Chalamet ha lucido en distintas ocasiones estos conjuntos en tonos rojo, negro y amarillo.

Un traje blanco de doble botonadura, también presentado en París, forma parte de las prendas que Chalamet vistió durante la pasada ceremonia de los Óscar.

Burton fue nombrada directora creativa de Givenchy hace dos años. Antes de asumir este cargo, desarrolló una carrera de 25 años en la firma británica Alexander McQueen, de los cuales 13 fueron como directora artística.

La diseñadora es especialmente reconocida por haber creado el vestido de novia de Kate Middleton para su boda en 2011.