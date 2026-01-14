Santa Cruz da inicio a sus fiestas típicas con inauguración de la barrera

La noche del 13 de enero estuvo cargada de música, baile y tradición en Santa Cruz, donde desde las 7:45 p. m. cientos de personas comenzaron a llenar el recinto para disfrutar de la entrega de la barrera, un acto simbólico que da paso a las Fiestas Típicas Nacionales. A la medianoche, un conteo especial anunció la llegada del 14 de enero, fecha en la que, año tras año, inician oficialmente los festejos.



Aunque el acto protocolario de apertura se realiza al mediodía con el estallido de 100 bombetas, desde la madrugada el ambiente festivo ya se sentía en el cantón, con visitantes recorriendo el centro y disfrutando de la gastronomía típica preparada a la leña (ver video adjunto de Telenoticias en la portada).



Entre los platillos más buscados destacaron el arroz de maíz, la carne mechada, la gallina achotada, las tortillas palmeadas y las tradicionales rosquillas, servidas en vasijas de barro elaboradas por artesanos. Estos sabores forman parte esencial de la identidad cultural santacruceña y atraen cada año a miles de turistas nacionales.



Asistentes provenientes de lugares como Playas del Coco y otras comunidades del país señalaron que la música de marimba, el baile y la cocina tradicional son las principales razones para no perderse estas celebraciones. Para muchos, las fiestas representan una cita obligatoria con las raíces y costumbres guanacastecas.



Las Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz se desarrollarán hasta el próximo 18 de enero, con una agenda que incluye corridas de toros a la tica, actividades religiosas, presentaciones culturales y conciertos, en honor al Santo Cristo de Esquipulas.





