Sandra Cauffman será mariscal del Festival de la Luz 2022

17 de noviembre de 2022, 10:23 AM

La científica costarricense, Sandra Cauffman, fue nombrada mariscal del Festival de la Luz 2022, en su 25 aniversario. La noticia fue anunciada este jueves por el alcalde de San José, Johnny Araya.

“El mariscal es un símbolo que surgió algunos años después del Festival de la Luz, aprovechar el valor de este evento en la sociedad, hacer un reconocimiento a un costarricense que haya destacado en diferentes campos. Hay un objetivo muy importante, que esta figura sirve de fuente de inspiración para todos los costarricenses, en especial para las nuevas generaciones", comentó Araya.



Araya indicó que escogieron a Cauffman porque ella rompió estereotipos al liderar en una carrera que, tradicionalmente, "era de hombres".



"Su historia de vida es un verdadero ejemplo para todos los costarricenses y para los niños y niñas, se trata de una mujer que nació en Hatillo, en un hogar uniparental, y vivió por muchos años situaciones muy adversas, económicas, pero tuvo el coraje y fortaleza para salir adelante y cumplir sus sueños y metas. Quiero celebrar a Sandra Cauffman como mariscal del Festival de la Luz en sus 25 años", agregó el jerarca.







Cauffman, quien trabaja en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), asegura estar “muy honrada y bastante sorprendida” por esta designación.



Ella se enteró de esa decisión hace dos semanas, cuando recibió la llamada del alcalde de San José.

“Fue una sorpresa bastante bonita, un evento tan lindo de mi Costa Rica, que me dio tanto calorcito de corazón. La verdad es que me siento muy honrada y bastante sorprendida también, porque hay tantas personas en Costa Rica que pudieron haber sido escogidas y es un honor que me hayan escogido a mí”, expresó durante una entrevista con Teletica.com.