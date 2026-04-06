San José se convierte en festival: así será el Transitarte 2026

San José vivirá una de sus celebraciones culturales más ambiciosas con la llegada del Transitarte 2026, cuya décimo novena edición promete transformar la capital en un gran escenario urbano.

Este año el evento crece significativamente, con más de 1.300 metros adicionales de programación, nuevas locaciones y una oferta artística reforzada que busca descentralizar la cultura y acercarla a todos los públicos.

Así lo confirmó el alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, durante la conferencia de prensa del festival la mañana de este lunes.

Durante tres días, del viernes 10 al domingo 12 de abril, la ciudad albergará más de 200 artistas y agrupaciones, consolidando este festival como uno de los principales motores de la economía creativa en el país. La Municipalidad proyecta una asistencia superior a las 300 mil personas.



Entre las principales innovaciones destaca la incorporación de un escenario móvil, diseñado para llevar espectáculos a distintos puntos del casco central, así como nuevas tarimas temáticas enfocadas en géneros como swing y bolero, música urbana y electrónica. Estas propuestas buscan diversificar la experiencia y responder a públicos de distintas generaciones.

El festival también amplía su alcance territorial al integrar espacios como la Plaza de la Democracia, el bulevar de la avenida Central —entre calles 21 y 15— y el bulevar República de Argentina. Según el alcalde Diego Miranda Méndez, esta expansión permitirá una experiencia más accesible, variada y distribuida en distintos puntos estratégicos de la capital.

En materia de contenido, Transitarte 2026 ofrecerá una programación robusta que incluye:

​Más de 240 espacios gastronómicos con food trucks y terrazas culinarias.

y terrazas culinarias. Cerca de 35 presentaciones musicales con artistas nacionales como Los Ajenos, Mal País, República Fortuna, Los Garbanzos, Sonámbulo Psicotropical y la Banda Chiqui Chiqui.

Más de 50 espectáculos de artes escénicas, entre teatro, danza, circo y narración oral.

34 talleres educativos dirigidos a todas las edades.

Un corredor literario con venta de libros y actividades culturales, que este año incorpora talleres de robótica.

Mercados de emprendimientos con más de 80 participantes, así como un espacio de trueque para promover la economía colaborativa.

Cine al aire libre con una segunda pantalla, actividades infantiles, espacios de bienestar animal y zonas deportivas.

Las actividades se desarrollarán entre las 11 a. m. y las 9 p. m. en puntos clave como Parque Nacional, Parque España, Parque Morazán, Plaza de la Democracia y el Paseo de las Damas, entre otros. Además, el evento culminará con un concierto internacional en el Parque Metropolitano La Sabana.

La organización también anunció un operativo especial que incluye más de 140 oficiales de la Policía Municipal, puestos de atención prehospitalaria, puntos de hidratación y servicios sanitarios para garantizar la seguridad y comodidad de las personas asistentes.

Asimismo, se aplicarán cierres regulados en el casco central desde la medianoche del viernes hasta el domingo.

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