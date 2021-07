Samadhi: un oasis de comida vegetariana en Escalante

Samadhi es una propuesta de restaurante vegetariano-vegano que lo hará sentirse como en un oasis en medio de Barrio Escalante, San José.



Si usted no come proteína animal, esta es una opción perfecta porque ofrecen platillos fuera de lo común. Aunque no siga este estilo de vida, no puede perderse la oportunidad de probar comidas diferentes que lo sorprenderán.

Ronny Rodríguez, gerente de Samadhi, nos comentó cómo nació el concepto del restaurante.

“Nace de la idea de meterse en la tendencia de comida vegetariana y vegana, pero dándole otro matiz a lo que existe en el mercado. Fue preocuparse mucho por los sabores en una línea muy mediterránea, igual en el espacio físico, preocuparse por un espacio más elaborado, con diferentes ambientes y es para personas que les gustan los lugares elegantes”, comentó Rodríguez.

El restaurante tiene dos terrazas, que lo harán sentirse como en una isla, apenas para tomar un respiro de la ciudad. El menú está inspirado en sabores del Mediterráneo y Medio Oriente.

“Mucho del menú tiene platos tradicionales, pero se sustituye la proteína animal por vegetal, como soya y tofu y se trabaja mucho la sazón. Hasta hemos captado un público carnívoro, así que se rompe el mito de que todo lo vegetariano es verde”, agregó el gerente.

Además de la comida vegetariana, podrá disfrutar de una barra de mixología impresionante.



Los finalistas de Nace una Estrella se dieron una vuelta por este restaurante. Ahí, los participantes grabaron unas entrevistas que presentarán este sábado y quedaron encantados con el lugar.

Si usted desea más detalles, puede seguirlos en su Facebook como Samadhi Restaurante y en Instagram como @samadhi_cr.