Salón de la Fama del Rock 2026 abre votación con lista que rompe géneros y generaciones

El Rock & Roll Hall of Fame anunció a los nominados para su clase 2026 y la lista confirma que el espíritu del rock trasciende estilos, idiomas y épocas.

Heavy metal, hip-hop, heartland rock, R&B, Latin pop y post-punk conviven en una selección diversa que reúne a figuras icónicas y bandas influyentes. Entre los nombres destacan The Black Crowes, Jeff Buckley, Mariah Carey, Phil Collins y Melissa Etheridge.

La lista también incluye a Lauryn Hill, Billy Idol, INXS, Iron Maiden y la influyente dupla Joy Division/New Order.

El R&B y el pop también tienen fuerte representación con New Edition, Sade, Luther Vandross y P!NK.

Por su parte, el britpop y el hip-hop dicen presente con Oasis y Wu-Tang Clan, mientras que el Latin pop marca un hito con la nominación de Shakira, una de las artistas latinas más influyentes a nivel global.





Votación abierta al público





La organización confirmó que la Fan Vote 2026 ya está habilitada. Los seguidores pueden compartir su boleta, votar diariamente por sus artistas favoritos y promover la campaña en redes sociales a través del enlace oficial disponible en la biografía de la institución.



