Sale a la luz en París un retrato de Picasso de Dora Maar “desconocido”

Un retrato "excepcional" del pintor español Pablo Picasso de su compañera y musa Dora Maar fue presentado este jueves en una casa de subastas de París, una obra prácticamente "desconocida" para el gran público, según los expertos que lo revelaron.



Titulado 'Busto de mujer con sombrero de flores (Dora Maar)', el cuadro fue pintado en julio de 1943 y permaneció en manos de la misma familia propietaria desde 1944.



Se trata de un lienzo "desconocido" para el público general, ya que nunca fue expuesto salvo en una muestra privada que el propio pintor organizó en su taller en aquellos años, explicó el subastador Christophe Lucien.



De estilo cubista y lleno de color, muestra a Dora Maar con un tocado de flores y una expresión triste.



Esta obra "excepcional" marca "un hito en la historia del arte y en la de Picasso", señaló Agnès Sevestre-Barbé, especialista del artista.



Cuando Picasso la realizó, ya conocía a Françoise Gilot, quien sería su nueva compañera. Según Sevestre-Barbé, ese contexto podría explicar el aire de tristeza en el rostro de Maar.



El artista malagueño pintó a menudo a su pareja durante una década. Hasta 1944 lo hizo con "rasgos bastante duros", pero en este retrato predominan la suavidad y los colores vivos, poco frecuentes en una época en la que Picasso utilizaba tonos oscuros.



El cuadro, casi una obra "en bruto", nunca fue barnizado ni restaurado, y sólo está protegido por varillas de madera. Los actuales propietarios lo heredaron de su abuelo, quien lo adquirió durante la ocupación nazi, poco antes de la liberación de París.



La pintura será subastada el 24 de octubre y está "estimada en unos ocho millones de euros" (9,5 millones de dólares), una cifra que podría elevarse considerando los precios alcanzados por otras obras del autor, indicó Lucien.



"Una pintura de Picasso y, además, un retrato de Dora Maar es algo poco habitual. Que se venda en Francia es aún más raro", comentó Olivier Picasso, nieto del pintor, a la AFP.



En 2006, 'Dora Maar con gato' se vendió en Nueva York por 95 millones de dólares, mientras que 'Mujer sentada en un jardín' (1938) alcanzó los 49 millones en 1999. Otras obras del artista han superado los 100 millones de dólares, como 'Mujer con reloj', vendida en noviembre de 2023 por 139,3 millones.



Hasta ahora, los especialistas conocían el 'Busto de mujer con sombrero de flores (Dora Maar)' solo en blanco y negro, a través del catálogo oficial de Picasso. También existían fotografías del fotógrafo Brassaï, amigo del pintor, tomadas en 1944 en su taller parisino, que documentaban la obra.



Dora Maar, nacida Henriette Théodora Markovic (1907-1997), fue sobre todo fotógrafa y se hizo célebre por sus retratos de Picasso. El artista también la plasmó en cuadros como 'Mujer que llora' y en varias piezas de la serie 'Mujeres sentadas'.

